Un hombre se encadenó al Obelisco para reclamar el pago de indemnizaciones 

Ante este panorama, el hombre recorrió 240 kilómetros para llevar a cabo su reclamo "porque estaba angustiado y desesperado". “Mi mujer se quedó sin trabajo y ya no podemos más. Trabajé 12 años en Garbarino y el 11 de noviembre de 2021 me llegó el telegrama. Me adeudaban $4,5 millones de indemnización, más 9 meses trabajados y vacaciones y lo máximo que me dieron con el Pronto Pago fue $126,23", remarcó en declaraciones a Crónica TV.

Para luego agregar: "Llegué desesperado, compre $200 de nafta porque iba a hacer lo peor, pero mis compañeros me convencieron que tenía que estar bien para luchar. Ya son muchos los que perdieron la vida por el abandono en el que nos dejó Rosales. No se merece que perdamos ni una vida más”, señaló.