Un argentino mostró la otra cara de emigrar a Estados Unidos: duró apenas horas

Un usuario de la red social TikTok, publicó un video donde se lo puede ver en un avión junto a una valija para empezar una nueva vida en los Estados Unidos, pero con un sorpresivo final: terminó siendo deportado.

Debido a los cientos de comentarios que recibió la primera publicación, Ignacio de Luca decidió realizar dos videos más explicando la situación que vivió al llegar a norteamérica.

En la grabación, explica que si bien estuvo cinco meses y medio en Miami, retornó a la Argentina y se quedó en el país seis meses antes de volver. "No se puede quedar más de seis meses, porque es ilegal", señaló al comienzo del video.

Cuando viajó de regreso a Estados Unidos, un miembro de inmigraciones le hizo varias preguntas de rutina, pero no conforme con las respuestas, le pidió que pase a otro cuarto para ser nuevamente interrogado. "Me hicieron las mismas preguntas, respondo básicamente lo mismo para no pisarme. La mina me dice 'la verdad que no te creo, hay mucha gente que viene para quedarse'", señaló el joven.

Al terminar, le pidieron la contraseña de su celular y revisaron sus datos para ver si encontraban algo sospechoso. Mientras De Luca, permaneció en una pequeña celda dentro del aeropuerto, también le revisaron las valijas junto a todas sus pertenencias.

Después de varias horas, le devolvieron su celular y le dijeron que si bien no encontraron nada que lo comprometa, por las dudas no lo iban a dejar pasar.

"Yo ya estaba devastado", señaló el argentino, quién aseguró que solo pudo hacer una llamada a su mamá para avisarle lo sucedido, antes de esperar para subir al avión que lo regresó a la Argentina. Al joven lo deportaron y le prohibieron la entrada a Estados Unidos por cinco años.