Triple crimen de Chascomús: el fiscal reveló escalofriantes detalles

Asimismo, el domingo se había peritado una camioneta Chevrolet S10 blanca, de doble cabina, que pertenecía a Francisco y en cuyo interior se incautó una carabina del mismo calibre que fue utilizado para dar muerte a Suárez, de 46 años, y a Ignacio Reddy, por lo que los investigadores procuraban establecer si el arma secuestrada fue la utilizada para cometer los crímenes. También se secuestró en el interior del rodado un escrito con amenazas.

En un principio, la investigación apuntaba a Diego Reddy como principal sospechoso, hasta que su cuerpo fue encontrado también muerto entre unos pastizales, dentro del mismo campo donde se cometieron los otros crímenes.

El cuerpo de hombre presentaba heridas de arma de fuego, en una zona de pastizales del mismo campo, a unos 250 metros de la casa donde se encontraron los cadáveres de su pareja y de su otro hijo.

Triple crimen de Chascomús: los detalles revelados por el fiscal de la causa

Jonatan Robert, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Chascomús, dialogó con Turno Mañana en C5N, donde compartió detalles sobre los avances de la investigación.

El funcionario explicó cómo se llegó a la detención de Francisco Reddy. "Las cámaras del municipio tomaron la camioneta del imputado el viernes en tres oportunidades. La última, a las 19.43", indicó.

"En la camioneta familiar ubicada en el galpón encontramos restos dactilares. Ahí fue donde se encontró el cuerpo de Ignacio Reddy, que había sufrido golpes en la cabeza con un hierro", detalló.

Sin embargo, "por el momento no pudimos establecer el móvil, porque no encontramos faltantes y el lugar no estaba revuelto".

El fiscal reveló cómo se enteraron de lo que había ocurrido: "El administrador del campo vio que estaba la luz del galpón prendida y el tractor en marcha. Cuando se acercó encontró el cuerpo de María Eugenia en el suelo y a Ignacio todavía con vida, gravemente herido y agonizando, y llamó a la Policía".

El crimen de Chascomús: los hechos

El crimen de Suárez y de su hijo Ignacio Reddy se descubrió el viernes por la noche, luego de que efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de una persona fallecida.

Una vez dentro de la estancia, los agentes hallaron el cuerpo de Suárez en la cocina, mientras que su hijo se encontraba gravemente herido en un galpón, ambos como consecuencia de disparos de arma de fuego.

El niño de 12 años fue trasladado de urgencia al hospital San Vicente de Paul, donde fue operado, pero finalmente falleció a raíz de las heridas de bala que sufrió.

Más tarde, el domingo, fue hallado el cuerpo de Diego Reddy, sospechoso inicial, entre unos pastizales de la estancia a unos 250 metros del lugar de los otros dos crímenes.