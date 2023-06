La otra denuncia que más preocupa a Villa y por la que podría ir preso

En tanto, el abogado advirtió sobre la condena que podría recibir el futbolista en este caso y enfatizó en las pruebas presentadas: "La expectativa de pena es de 6 a 15 años, no hay posibilidades de que sea condicional. Estoy convencido en la prueba que acercamos al juez para quebrarle el principio de inocencia".

En este sentido, Castillo también expresó que Villa le manifestó a Roldán que no lo demande. "La prueba es lo que va a quebrar el principio de inocencia de Villa. El caudal probatorio que colectamos en contra de Villa es abrumador. No es común que en el delito de abuso sexual, haya una pericia en el celular de la víctima en el que hablaban del hecho y él pedía que no denuncie", aseguró.

El letrado, además, se refirió a la relación que tenían Roldán y el delantero, ya que señaló que "Tamara describe que fueron novios. Villa cuando declaró dijo que no era un noviazgo, sino que se frecuentaban. A los fines prácticos de lo que se investiga, es irrelevante. Ellos eran pareja. Se conocieron en un boliche, estuvieron un año conociéndose".

Roberto Castillo analizó la condena contra Sebastián Villa en el caso Daniela Cortés

En otro fragmento de la entrevista con C5N, el abogado Roberto Castillo explicó por qué Sebastián Villa, pese a ser condenado en el caso Daniela Cortés, no irá a la cárcel. "Lo importante de entender es que si bien los dos hechos son en contexto de violencia de género, las lesiones tienen una escala penal baja. Por eso el delito es excarcelable, está debajo de los 3 años la condena. En el caso de no cumplir las condiciones, pasaría a ser efectiva", adelantó.

Luego, reveló cómo reaccionó Roldán después de conocerse el fallo contra Villa por la denuncia de Cortés: "Tamara se sintió un tanto reconfortada porque entendió que existe cierta transparencia, que uno tiende a dudar cuando hay una figura pública. No somos todos iguales ante la ley, aunque eso lo diga la Constitución. Cuando del otro lado hay intereses económicos, te miran distinto".

Asimismo, el letrado aclaró si el futbolista puede salir de la Argentina. "Villa tiene un permiso para salir a trabajar fuera del país. Si él quisiera cambiar la residencia, tiene que pedir un permiso. Nosotros nos podemos oponer y el juez tiene que resolver", manifestó.

La elevación a juicio oral en la causa contra Villa tras la denuncia de Roldán

El jugador de Boca Sebastián Villa cada vez más complicado con la Justicia: elevaron a juicio oral la segunda causa donde se lo acusa de haber cometido "abuso sexual con acceso carnal" a Tamara Roldán en junio de 2021.

Doldan denunció el 13 de mayo de 2022 que el futbolista mantuvo una discusión y luego abusó sexualmente de ella el 26 de junio de 2021 en un asado que Villa había realizado con sus amigos en un country ubicado en Canning.

Luego de ello, la presunta víctima sostiene que recibió mensajes amenazantes de la cuenta de Instagram de Villa para discontinuar con la denuncia. Si bien el futbolista negó las conversaciones alegando que no eran de su cuenta verificada, tras el peritaje de datos realizado sobre el celular de Roldán, se comprobó que todos los mensajes surgieron de la cuenta verificada del jugador.

Ante este panorama, la fiscal Vanesa González, de la UFI 3 de Esteban Echeverría dispuso que la causa sea elevada a juicio oral, con fecha a definir, y a su vez abrió una investigación sobre el rol del "Vikingo", persona que aparece nombrado en varias oportunidades en declaraciones de una testigo.

El 26 de abril, la Justicia había rechazado el pedido de prueba de la defensa de Villa y optaron por cerrar la etapa de instrucción.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.