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22 de junio de 2026 Inicio

Quién es la mujer de 100 años fan de Messi que se robó el show en Dallas

Apareció en la tribuna con un cartel dedicado al capitán de la Selección Argentina y se robó todas las miradas. No es la primera vez que expresa su amor por la Pulga: "Messi te casarías conmigo", le propuso en otra ocasión.

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Gangster Granny es la fanática más longeva del astro argentino. 

Gangster Granny es la fanática más longeva del astro argentino. 

En medio de la euforia por la clasificación argentina en Dallas, una figura inesperada se convirtió en protagonista. Desde la tribuna del estadio AT&T, una mujer con un cartel sencillo captó todas las miradas y se robó el corazón de los hinchas.

Barili propuso un homenaje colectivo para el cumpleaños n°39 de Mesi. 
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Conocida en redes sociales como Gangster Granny, la tiktoker de 100 años no solo es la fan más longeva de Lionel Messi, sino también un símbolo de pasión y vitalidad que se volvió furor en redes sociales y ahora conquista a los argentinos.

“Tengo 100 años y soy fan de Messi”, decía el cartel blanco que levantó la abuela en la tribuna durante el encuentro en que Argentina venció a Austria por 2 a 0. Pauline Kana es una tiktoker estadounidense que tiene 99 años y es conocida en las redes por su apodo de Gangster Granny.

No es la primera vez que Pauline demuestra su fanatismo por Messi. El año pasado asistió a partidos del Inter Miami con carteles dedicados al capitán argentino, algunos tan llamativos como pedirle matrimonio. Su simpatía y la complicidad con su nieto Ross Smith, con quien crea contenido humorístico para las plataformas Vine, TikTok e Instagram, la convirtieron en una figura muy querida en redes.

Según Guinness World Records, su popularidad se debe tanto a su personalidad extrovertida como a la divertida relación con su nieto, que organiza las experiencias que comparten con millones de seguidores.

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