Tras detectarle una nueva bacteria, se agravó la salud de Silvina Luna

El conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que no había evoluciones: “Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior”.

Y agregó: “Silvina está muy delicada, esa es la verdad. No quiero profundizar en detalles, pero hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos”, expresó el conductor de América y contó que “está muy débil”.

En la misma línea, Jorge Rial anunció en Argenzuela en Radio 10 que su salud. “Es una decisión que se acaba de tomar. Lamentablemente. La familia tomó la decisión de la desconexión de Silvina Luna”. Además, De Brito publicó en Twitter: “Qué tristeza enorme”.