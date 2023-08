“Silvina está muy delicada, esa es la verdad. No quiero profundizar en detalles, pero hay cadenas de oración, están los familiares y amigos muy conmovidos”, expresó el conductor de América y contó que “está muy débil”.

Silvina Luna La modelo está internada en el Hospital Italiano desde hace casi tres meses.

Aprovechó para desmentir rumores sobre una supuesta mejora: “En estas horas, le apareció otra bacteria así que es bastante complicado el tema. Quería aclarar esto porque estos días se estuvieron diciendo muchas cosas que, lamentablemente, no son ciertas. Silvina no está mejor y su cuadro es más delicado aún por esta bacteria que le volvió a aparecer y porque no remonta toda la situación anterior”.

Y agregó que “los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces, no alcanza”. “En su momento, habíamos dicho que era un riesgo volver a intubarla porque cualquier cánula que le ponen, todo puede provocar una infección nueva y es sumar más conflictos de salud a lo que ya tiene”, concluyó.

Empeoró el estado de salud de Silvina Luna: "Está luchando por su vida"

La salud de la modelo Silvina Luna empeoró y la intubaron nuevamente, tras contagiarse de Covid en la sala UTI del Hospital Italiano donde se encuentra hace casi tres meses, como consecuencia de la mala praxis del falso cirujano Aníbal Lotocki.

Silvina Luna Redes sociales

En el programa Poco Correctos en El Trece, el abogado de la famosa, Fernando Burlando, reconoció que "está luchando por su vida".