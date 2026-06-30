30 de junio de 2026 Inicio
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"Adorni se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios", afirmó Diego Santilli tras la jura en Casa Rosada

El flamante funcionario ofreció una rueda de prensa tras su asunción como nuevo jefe de Gabinete y ratificó la continuidad de las reformas que viene llevando adelante el Gobierno.

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Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete.

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este martes que Manuel Adorni "se va a ir a defender a la Justicia sin fueros y sin privilegios". Lo hizo en una improvisada rueda de prensa en Casa Rosada, inmediatamente después de haber asumido formalmente el cargo.

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Tras su juramento, Santilli trazó las prioridades de la nueva etapa de gestión del Poder Ejecutivo. El reemplazante de Adorni destacó la naturaleza del traspaso de mando y los pasos a seguir en lo inmediato. Al respecto, afirmó: "Hicimos una transición ordenada, responsable y ahora me toca a mí tomar las próximas decisiones".

En cuanto al rumbo político de la administración, Santilli anticipó un esquema de concertación de alcance federal. "Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores. Obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias, su futuro", puntualizó.

El rumbo político coordinado por Santilli

Asimismo, detalló su rol institucional al frente del equipo de ministros. "Nosotros tenemos un Presidente que tiene una convicción, una decisión y una vocación enorme de que la Argentina no vuelva al derrotero del desastre. Y lo que me toca a mí es llevar adelante y coordinar a los ministros", aseveró.

Consultado por los periodistas acreditados sobre el destino de la comitiva de trabajo que acompañaba a Adorni, el ministro coordinador prefirió la cautela. Con respecto a los colaboradores de su predecesor, señaló: "Esa es una decisión que voy a tomar en los próximos días. Cuando la tenga, la comunicaré".

El jefe de ministros también rechazó los cuestionamientos de la oposición sobre un supuesto desgaste en el consenso social del oficialismo. Ante las preguntas, respondió que "de ninguna manera se perdió la batalla cultural, porque la batalla cultural es la de la gente, la de la sociedad, que quiere salir adelante, que no quiere volver a la pobreza extrema que tuvimos, a la inflación extrema, a las situaciones de inseguridad violenta".

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