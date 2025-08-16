Tragedia en Santa Fe: intentó salvar a su perro y murió atropellada por el tren La mujer de 59 años fue embestida por la formación mientras intentaba alejar de las vías al su perro, que minutos antes había escapado. La víctima fue identificada como Delia Cáceres. Por







La mujer como su mascota murieron producto del accidente. Captura maps

Una mujer de 59 años murió tras ser atropellada por un tren, al intentar salvar la vida de su perro de las vías en un paso a nivel en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 22 horas, cerca del cruce de las calles Suiza y Uruguay y las vías del tren, en el centro de la localidad. La víctima fue identificada como Delia Cáceres, paseaba a sus perros en las inmediaciones, cuando uno de ellos escapó y encaró hacia el paso a nivel.

En un intento desesperado por salvar al perro y correrlo de las vías, Delia se abalanzó sobre su perro, pero no se percató de que el tren estaba ya muy cerca de ellos. Por consecuencia, el tren la embistió a ella y a su mascota.

Según testigos, el perro murió en el acto, mientras que Delia perdió el conocimiento en el lugar como consecuencia de los múltiples traumatismos. Inmediatamente, fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo en San Lorenzo.