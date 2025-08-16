16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Santa Fe: intentó salvar a su perro y murió atropellada por el tren

La mujer de 59 años fue embestida por la formación mientras intentaba alejar de las vías al su perro, que minutos antes había escapado. La víctima fue identificada como Delia Cáceres.

Por
La mujer como su mascota murieron producto del accidente. 

La mujer como su mascota murieron producto del accidente. 

Captura maps

Una mujer de 59 años murió tras ser atropellada por un tren, al intentar salvar la vida de su perro de las vías en un paso a nivel en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La funcionaria tenía  0,9 gramos de alcohol en sangre.
Te puede interesar:

Entre Ríos: despidieron a una directora de Tránsito por manejar alcoholizada

El trágico accidente ocurrió cerca de las 22 horas, cerca del cruce de las calles Suiza y Uruguay y las vías del tren, en el centro de la localidad. La víctima fue identificada como Delia Cáceres, paseaba a sus perros en las inmediaciones, cuando uno de ellos escapó y encaró hacia el paso a nivel.

En un intento desesperado por salvar al perro y correrlo de las vías, Delia se abalanzó sobre su perro, pero no se percató de que el tren estaba ya muy cerca de ellos. Por consecuencia, el tren la embistió a ella y a su mascota.

Según testigos, el perro murió en el acto, mientras que Delia perdió el conocimiento en el lugar como consecuencia de los múltiples traumatismos. Inmediatamente, fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo en San Lorenzo.

Sin embargo, por la gravedad de las heridas, Delia debió ser trasladada nuevamente al Hospital Escuela Eva Perón en la ciudad de Granadero Baigorria. A pesar del esfuerzo de los médicos, la mujer falleció por la tarde del viernes.

Noticias relacionadas

Las latas viejas pueden integrarse a cualquier ambiente, combinando estética, funcionalidad y conciencia ecológica.

Si tenés latas viejas, no las tires: podés hacer distintos objetos para decorar tu casa

Las nuevas propuestas de exploración gestionadas por la NASA

Avance estelar: cómo es la nave de la NASA que buscará océanos en una luna de Júpiter

Explorar estos detalles eleva la experiencia gastronómica, convirtiendo una comida agradable en una verdaderamente memorable.  

Según el tipo de carne, este es el vino ideal para maridar y disfrutar mejor la comida

vendia milanesas y chorizos hechos de papel higienico: termino detenido

Vendía milanesas y chorizos hechos de papel higiénico: terminó detenido

play

Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: ¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?

El escalofriante llamado al 911 sobre el misterioso crimen de Coghlan: "¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?"

Rating Cero

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

últimas noticias

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Hace 7 minutos
El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

Hace 8 minutos
Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatos

Hace 32 minutos
play
Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.

Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

Hace 58 minutos
El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

Hace 59 minutos