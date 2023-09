Trabajadores de casas particulares: cómo calcular el proporcional del bono de $25.000

Pero para saber el valor exacto de lo que se cobrará el simulador de AFIP tiene las herramientas para determinarlo. Será un bono que se pagará en dos veces, es decir, dos cuotas de $12.000.

Para acceder a la calculadora hay que seguir los pasos:

Ingresar en Casas Particulares de AFIP.

Colocar en la calculadora las horas que se trabajaron durante agosto

Luego apretar en Calcular

El sistema demostrará el bono total y mensual.

Esto indica que, si una empleada trabajó durante agosto 150 horas totales, el bono será de $19.531 y la cuota pasará a ser de $9.765 de manera mensual hasta cumplir los dos pagos.

Según la resolución 1136, los que pueden acceder al reintegro del 50%, los empleadores tienen que cumplir como requisito que la relación laboral haya estado activa en los meses de agosto y septiembre, deberá estar previamente registrado el pago de la suma fija, no debe haber alcanzado el impuesto de Bienes Personales en el ejercicio fiscal 2022, no tiene que encontrarse en el REPSAL y no debe poseer ingresos mayores a $1.500.000 en agosto.