Tenía dolores, estrés y nervios y cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras: qué le dijo Para la protagonista de este caso, el "estrés" no era la causa, sino la consecuencia de algo mucho más profundo.







El motivo de consulta eran los fuertes "pinchazos" en los ovarios que la llevaron a Urgencias a las 6:00 AM.

Laura atribuía la ausencia de regla a una menopausia prematura y los vómitos previos a sus remedios para la hipertensión.

Sin saberlo, estaba cursando un embarazo de 35 semanas (casi 8 meses) y se encontraba en pleno trabajo de parto.

La falta de turnos ginecológicos debido a las consecuencias de la DANA en Valencia impidió un control preventivo que hubiera detectado el embarazo antes. La historia de una mujer que convivió durante meses con síntomas aparentemente comunes ha puesto de relieve la complejidad de los diagnósticos diferenciales en la medicina moderna. Lo que comenzó como una serie de dolores musculares, cuadros de estrés persistente y una sensación de nerviosismo constante, fue inicialmente atribuido al ritmo de vida frenético de la ciudad.

El diagnóstico, lejos de ser la típica recomendación de "tomarse vacaciones", resultó ser un hallazgo clínico que tomó por sorpresa tanto al equipo médico como a la propia paciente: estaba en trabajo de parto. Este suceso ha generado un intenso debate en foros de salud sobre la importancia de la medicina de precisión y la no subestimación de síntomas.

Qué le pasaba a la mujer que tenía dolores y creía que era por estrés y nervios bebe recien nacido Laura Caballero, una mujer de 44 años residente en el barrio valenciano de La Torre, vivió una experiencia médica que desafió toda lógica personal: acudió a urgencias por lo que creía era un dolor agudo de ovarios y terminó convirtiéndose en madre.

La madrugada del pasado martes, ante la intensidad de los pinchazos, Laura y su marido se dirigieron al Hospital Doctor Peset. Su sospecha inicial era que los malestares y la falta de menstruación de los últimos meses se debían a una menopausia precoz, una idea reforzada por su edad y por la dificultad de acceder a controles ginecológicos tras las complicaciones logísticas derivadas de la reciente DANA en su zona de residencia.

La sorpresa fue mayúscula cuando los médicos, tras realizar el triaje y una exploración física, le informaron que no solo estaba embarazada de 35 semanas, sino que los dolores eran en realidad contracciones de parto.