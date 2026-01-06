Tenía artritis, optó por la acupuntura pero un efecto secundario cambió todo: qué descubrieron los médicos El descubrimiento abrió nuevas preguntas y puso en evidencia cómo un tratamiento elegido por una razón puede terminar revelando un problema mucho más profundo. Por + Seguir en







A través de la aucupuntura la paciente creyó que se solucionaría su dolor de rodilla

Expertos recomiendan no reemplazar el seguimiento médico por prácticas alternativas sin evidencia científica y piden mayores controles y regulaciones. Lo que comenzó como un intento por aliviar un problema de salud crónico terminó convirtiéndose en un caso médico que llamó la atención de especialistas. Una persona con artritis decidió probar un tratamiento alternativo muy difundido para el manejo del dolor, sin imaginar que durante ese proceso iba a aparecer un efecto inesperado que cambiaría por completo el rumbo de su historia clínica.

La acupuntura, elegida por muchos pacientes como complemento o alternativa a la medicina tradicional, suele asociarse con mejoras en la calidad de vida y en el control de síntomas persistentes. Sin embargo, en este caso puntual, la evolución no fue la esperada y obligó a los médicos a profundizar los estudios para entender qué estaba ocurriendo realmente.

Qué revelaron los médicos sobre la mujer que quiso curar su artritis con acupuntura rodilla Pixabay Una mujer de 65 años se presentó en un hospital de Corea del Sur por un dolor persistente en la rodilla causado por artritis, pero los estudios revelaron un hallazgo inesperado: una radiografía mostró cientos de pequeños puntos metálicos en la zona afectada.

Los médicos determinaron que se trataba de restos de una técnica alternativa conocida como acupuntura con hilos de oro, que habían sido colocados previamente en su cuerpo. La paciente había comenzado con tratamientos médicos tradicionales, pero luego decidió recurrir a terapias no convencionales, entre ellas este tipo de acupuntura, que consiste en introducir diminutos hilos de oro de entre tres y cinco milímetros en puntos específicos para generar una "estimulación prolongada".

Las imágenes también evidenciaron signos clásicos de artrosis, pero llamaba la atención la concentración de esas partículas alrededor de la rótula, extendiéndose hacia la tibia y la parte superior del muslo. El caso fue publicado en el New England Journal of Medicine, donde los especialistas advirtieron que la presencia de estos materiales puede complicar la correcta lectura de estudios por imágenes y dificultar diagnósticos precisos.