Temporal en Mendoza: hubo granizo, árboles caídos y autos arrastrados por el agua La tormenta complicó a varias localidades de la provincia. El departamento de Luján de Cuyo fue uno de los más afectados y la Ruta Nacional 40 quedó bloqueada.







El Servicio Metereológico Nacional emitió una alerta para la provincia.

Un brutal temporal de lluvia y granizo en Mendoza provocó este viernes graves inundaciones en varios municipios de la provincia. La localidad más afectada fue Luján de Cuyo, donde el agua acumulada arrastró autos y la tormenta provocó la caída de varios árboles. Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron muertos, desaparecidos ni heridos de gravedad.

Así estuvo la calle Valle Grande a metros de la intersección con 9 de julio en Godoy Cruz pic.twitter.com/0F6wMqcMvv — LauraAaA ABRAZÓ A HOZIER (@semevelatanga4) January 30, 2026 Según difundieron los medios locales, las precipitaciones comenzaron pasado el mediodía en varias localidades mendocinas. Hacia las 13:30 del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y aisladas en la provincia con una acumulación de agua de 20 a 50 milímetros o más.

Laa autoridades suspendieron las actividades de este fin de semana. pic.twitter.com/QlLaSrhIo5 — Gabriela Sanchez (@Gabi__Sanchez) January 30, 2026 Para el momento de la alerta del SMN, algunas localidades mendocinas estaban viviendo un verdadero caos. Uno de los municipios que se llevó la peor parte fue el departamento de Luján de Cuyo: Defensa Civil informó que se registraron tormentas y caída de granizo en las localidades de Ugarteche, donde se vio afectada la Ruta Nacional N° 40, Anchoris y El Carrizal.

Impresionante tormenta de lluvia, viento y granizo



El Zanjón de los Ciruelos, límite de Capital con Las Heras, desbordó y los pasajeros de un micro filmaron el momento https://t.co/LvCYSTrVHh pic.twitter.com/zStOrmdots — Periodismo Explícito (@SinMaripositas) January 30, 2026 En la localidad de Maipú, la inundación fue tan grave y repentina que un auto empezó a ser arrastrado por el agua como si fuera un río, hasta que impacto con otros vehículos que se encontraban varados en la calle.

Tapados/as con mugre, así y y todo; decí que tenemos todo un sistema de acequias, zanjones, canales y cauces aluvionales (en estos, al menos donde no se han construido casas y barrios) pic.twitter.com/JZStfLJc4M — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) January 30, 2026 El temporal se extendió a Mendoza capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán y zonas del este de San Martín y Lavalle, en donde la intensidad de la lluvia fue tan grande que se inundaron tanto las acequias como las rutas. También se registraron fuertes precipitaciones en Potrerillos y San Rafael, a más de 200 kilómetros de la capital provincial.

