Tema tabú: quiénes pueden afectar el uso del viagra en la tercera edad

El médico Nicolás González aseguró que el uso del viagra no prova la muerte

En ese caso, existe el medicamento conocido como viagra que ayuda a los millones de hombres de todo el mundo que padecen la disfunción a continuar con sus relaciones sexuales , pero muchas personas no saben realmente cómo funciona este fármaco y creen que su uso podría provocar la muerte.

Sin embargo, el médico Nicolás González habló sobre el tema y despejó las dudas a los posibles miedos que produce consumir dicha droga.

“La palabra viagra o sildenafil da mucha vergüenza y miedo ya que se ha relacionado con la muerte, y para nada. Son muy pocas las contraindicaciones y absolutamente casi cualquier paciente puede consumirla”, sostuvo el profesional en el programa La Noche con Leandro Rud por C5N.

En ese sentido, señaló que, en la tercera edad, arriba de 65 o 70 años, puede haber relaciones sexuales sin ningún inconveniente. “Como concepto principal, no trae problemas al corazón. Hay una serie de contraindicaciones que tiene que ver con la asociación con otras medicaciones que tiene un efecto similar”, agregó haciendo referencia a los pacientes coronarios que utilizan la medicación llamados nitritos.

“Es una droga muy noble que no se asocia con la muerte”, volvió a remarcar y aclaró que el consumo de alcohol en exceso podría generar una vasodilatación y bajar la presión, lo mismo que podría causar el viagra, en ese caso detalló: “Si se combinan ambos consumos puede haber una potenciación, dolor de cabeza o generar síntomas de congestión nasal, pero no es un problema y no puede generar la muerte”.

Por otra parte, el médico clínico aseguró que el consumo del sildenafilo “es parte de la calidad de la calidad de vida” y aseguró que aquellas personas que han sufrido un infarto pueden utilizar dicha droga para tener relaciones sexuales.