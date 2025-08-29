TEActiva repudió los dichos de Sebastián Pareja, quien comparó a violentos con "discapacitados"

La asociación civil, que desde 2023 trabaja por la concientización sobre el autismo, arremetió contra el armador político libertario en la provincia de Buenos Aires.

La asociación civil TEActiva , que desde 2023 trabaja por la concientización sobre el autismo a nivel nacional, repudió los recientes dichos del armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que había tildado de "discapacitados" a los vecinos de Lomas de Zamora que el miércoles atacaron la caravana presidencial durante un acto de campaña.

"DISCAPACITADOS. Alto dirigente no se le ocurre mejor calificativo para personas que causan disturbios. Destacado entrevistador, que también es psicólogo, nada dice ni acota. Todo dentro de un contexto dantesco para la discapacidad. Una verdadera pesadilla", publicó la cuenta oficial de organización al cuestionar las palabras de Pareja.

Los dichos del armador político libertario tuvieron lugar en una entrevista brindada a la señal de noticias TN. "Son discapacitados, no son como nosotros" , sentenció Pareja, quien había estado junto al Presidente y su hermana Karina Milei en la caravana que solo pudo recorrer dos cuadras en el distrito de la Tercera Sección Electoral.

En el mismo sentido, continuó con sus críticas al agregar: "Son energúmenos, están por fuera de la lógica que podemos comprender todos nosotros".

La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

Ante la agresión a la caravana presidencial con piedras, botellazos y cientos de insultos, la seguridad presidencial cubrió al jefe de Estado y la camioneta donde se trasladaba salió del lugar a alta velocidad para evitar mayores ataques.

La idea inicial era que el Presidente recorra varias cuadras del distrito ubicado en la Tercera Sección Electoral y terminar con un acto mayor en la Plaza Grigera, hecho que finalmente no ocurrió.