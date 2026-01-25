Todos los actos y homenajes a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas Familiares, colegas y organismos de prensa recuerdan este domingo al reportero gráfico asesinado en 1997. Por + Seguir en







Actos y homenajes a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, familiares, amigos y colegas realizan este domingo distintos actos en Pinamar y General Madariaga para mantener vivo el reclamo de memoria y justicia por el crimen que conmocionó al país y se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión.

Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de enero de 1997 por una banda de sicarios vinculados al empresario Alfredo Yabrán, luego de que el reportero gráfico lograra tomarle la primera fotografía conocida, publicada en tapa de la revista Noticias. El crimen dejó al descubierto los vínculos entre poder económico, política y violencia mafiosa.

El primero de los homenajes se realiza a las 11 de la mañana en el monolito ubicado frente a la Terminal de Micros de Pinamar, según confirmó Gladys Cabezas, hermana del periodista.

Por la tarde, a las 19, está prevista una movilización en la cava de General Madariaga, en el kilómetro 385 de la Ruta 11, el lugar donde fue hallado su cuerpo.

El caso Cabezas tuvo un fuerte impacto social y político. Tras años de investigación y presión pública, varios de los responsables materiales fueron condenados, mientras que Yabrán fue señalado como autor intelectual del crimen. En mayo de 1998, el empresario apareció muerto de un disparo en una estancia de Entre Ríos, en un hecho que la Justicia calificó como suicidio.