25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Todos los actos y homenajes a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

Familiares, colegas y organismos de prensa recuerdan este domingo al reportero gráfico asesinado en 1997.

Por
Actos y homenajes a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

Actos y homenajes a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, familiares, amigos y colegas realizan este domingo distintos actos en Pinamar y General Madariaga para mantener vivo el reclamo de memoria y justicia por el crimen que conmocionó al país y se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión.

Te puede interesar:

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado el 25 de enero de 1997 por una banda de sicarios vinculados al empresario Alfredo Yabrán, luego de que el reportero gráfico lograra tomarle la primera fotografía conocida, publicada en tapa de la revista Noticias. El crimen dejó al descubierto los vínculos entre poder económico, política y violencia mafiosa.

El primero de los homenajes se realiza a las 11 de la mañana en el monolito ubicado frente a la Terminal de Micros de Pinamar, según confirmó Gladys Cabezas, hermana del periodista.

Por la tarde, a las 19, está prevista una movilización en la cava de General Madariaga, en el kilómetro 385 de la Ruta 11, el lugar donde fue hallado su cuerpo.

El caso Cabezas tuvo un fuerte impacto social y político. Tras años de investigación y presión pública, varios de los responsables materiales fueron condenados, mientras que Yabrán fue señalado como autor intelectual del crimen. En mayo de 1998, el empresario apareció muerto de un disparo en una estancia de Entre Ríos, en un hecho que la Justicia calificó como suicidio.

A casi tres décadas, el asesinato de Cabezas sigue siendo una herida abierta y un recordatorio permanente de los riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa. Su nombre quedó asociado a una consigna que atraviesa generaciones: no olvidar es también defender el derecho a informar sin miedo.

Noticias relacionadas

La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.
play

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

play

Mataron a un jubilado de 74 años tras un violento asalto en su casa de Saavedra

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, ARGRA volvió a reclamar justicia

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, organizaciones de periodistas volvieron a reclamar justicia

El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo

Este feriado inesperado hará que la última semana de enero 2026 comience con fin de semana largo: cuál es

Las tipas y sus flores se asoman sobre los muros de La Cañada. 

La Cañada: los secretos de un símbolo de Córdoba que nació desde la tragedia

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 9 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 18 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 26 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 27 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 29 minutos