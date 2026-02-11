11 de febrero de 2026 Inicio
Alerta amarilla en 15 provincias por tormentas: cuándo llega la lluvia a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos por precipitaciones y fuertes ráfagas de viento en varias zonas del país, mientras en suelo porteño se espera por la caída de agua que ayude a bajar la temperatura.

Se esperan lluvias en varias partes del país para este miércoles.

Quince provincias de distintas regiones del país se encuentran este miércoles bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvias, tormentas y vientos, en una jornada atravesada por diversos fenómenos, mientras se espera por precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires que ayudarán a bajar la temperatura.

Los incendios siguen golpeando a Chubut.
Un sector del norte presenta un foco de tormentas, con aviso amarillo para Jujuy, centro de Salta, Tucumán, centro y sur de Santiago del Estero, centro y norte de Santa Fe y centro y sur de Corrientes.

Además, hay otro eje que atraviesa una zona más al sur, con alerta amarilla por vientos para el centro y este de Chubut, Río Negro, sur de La Pampa, sur de Mendoza y noroeste de Mendoza, norte de San Luis, sudeste de San Juan, sur de La Rioja y noroeste de Córdoba; mientras que hay aviso por lluvias para el noroeste de Chubut, oeste de Río Negro, sudoeste de Neuquén.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 110 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorologico nacional smn alertas tormenta viento 11 febrero 2026
Hay alertas por diversos fenómenos en trece provincias.

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo ligeramente cubierto y el termómetro oscilando entre 23° y 31°, con vientos moderados del sudeste que irán rotando al sur, lo que traerá lluvias y descenso de la temperatura.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 11 febrero 2026
La temperatura empieza a bajar en la Ciudad de Buenos Aires tras la lluvia del miércoles.

