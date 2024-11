Sorpresa en las redes: una argentina reveló cuánto gastó en comida en 1 día en Tailandia.

Lo primero que compró fueron dos yogures, un paquete de cereales, muffins de chocolate, un vaso de chocolatada y una botella de agua. En total, todos esos productos le costaron THB $136 ($4005,30).

Luego continuó detallando: “Para almorzar, fuimos a un street food recomendado por la guía Michelín. El Dani pidió young tau foo, una sopa deliciosa. Arroz con panceta para los chicos, y yo un rollo primavera que era una delicia”, agregó. Allí, la familia pagó en total THB $195 ($5742,90).

Luego en la merienda gastaron THB $75 ($2208,81) por dos licuados y una empanada china. Finalizando el video cuenta que: “En la cena fuimos al mercado chino. Elegimos: ensaladita, costillitas fritas, dos choclos, patitas fritas, arroz y papas fritas. Picnic nocturno: THB$200 ($5890,15). La comida de todo el día fue de THB$600 ($17.670,46)”, concluyó.

Cuánto gastamos en Tailandia para comer en un día?? Somos 4 personas. 2 adultos y 2 niños. Esos días estábamos en un hotel que no incluía desayuno. Igualmente cuando estamos en casa con cocina gastamos más o menos los mismo. No es más barato cocinar, pero a nosotros nos resulta para comer desayunos más sanos (huevos y fruta) y también porque a Sol y Juan no les copa mucho la comida Tai. Qué te parecen los precios???