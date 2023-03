Sergio Berni: "El problema en Rosario lo resuelvo en 15 días"

"Planificación de muchos meses, la verdad es muy precaria. Es más fácil de abordar y tiene que ser de forma integral. No es una situación terminal, no puede llevar más de 15 días", analizó el funcionario.

En la misma línea, sobre su estrategia, Berni evaluó que "todos los actores tienen que involucrarse. No es una cuestión de cantidad, sino que hay que coordinar entre todas las áreas que tengan responsabilidad para que esto funcione. Las fuerzas federales son necesarias pero no suficientes".

Sergio Berni definió dónde quiere construir una megacárcel en Argentina

El ministro de Seguridad bonaerense se refirió a los violentos episodios ocurridos en Rosario y confesó el deseo de montar una cárcel como la de El Salvador: "Bukele me copió la idea que tengo en la cabeza".

"La foto de la cárcel en El Salvador es música para mis oídos, no me sonroja decir que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza. No tengo ninguna duda", reconoció el funcionario bonaerense.

Sergio Berni profundizó su idea en diálogo con América TV y aseveró: "No me temblaría el pulso para hacer una cárcel así. Ya tengo el lugar, el cómo y dónde la haría".

Si bien no quiso revelar más detalles al respecto, el Ministro dejó en clara su postura sobre el narcotráfico y la alta tasa de criminalidad a nivel nacional. "Quiero hacer una cárcel igual a la de El Salvador. La pienso todos los días cuando veo todas estas injusticias en el servicio penitenciario argentino".

Amenaza contra Messi: así fueron las horas tras el ataque al supermercado de los Roccuzzo

Según El Tres, como el ataque se perpetró durante la madrugada, el supermercado "recuperó" su ritmo normal a lo largo de toda la jornada, a la vez que el cierre de sus puertas estaba previsto a eso de las 20.30.

Durante horas de la tarde se llevó adelante un rápido cambio de vidrios rotos a causa de los 12 disparos que fueron detectados por la Policía. Asimismo se instaló un Patrullero en la misma cuadra del local, con el objetivo de custodiar el supermercado, a los empleados y también a sus clientes.

En el asfalto, en tanto, continuaban los círculos realizados en los peritajes a raíz de las 12 vainas que quedaron en el suelo.

Qué dijo Pablo Javkin sobre el ataque mafioso contra la familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Después de que balearan un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y dejaran una amenaza para Lionel Messi, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció desprotección por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad: “A todos los que deberían estar y no están, les pido que vengan a cuidarnos a todos los rosarinos”.

"Estuvimos trabajando muy fuerte, hacen esto para generar una noticia mundial. Ustedes saben lo que viene pasando. Tuvimos un año muy intenso y la única respuesta es que puede venir alguien y que no pase nada. Es muy alevoso”, reclamó el mandamás de la ciudad en diálogo con El Tres TV.

En la misma línea, Javkin remarcó “la falta de acción de los que nos tienen que cuidar y la facilidad con la que los narcos operan”. Sin embargo, reconoció que no sabe la causa que origina esta ola delictiva narco, “si por acción u omisión”.

Por otro lado, el intendente de la ciudad admitió que no le generó ningún sentimiento estar en el cartel intimidatorio que le dejaron a Lionel Messi y volvió a preguntar ante los medios: “¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo camino la ciudad como cualquier vecino, así que no me pueden correr con eso. Los que pueden evitar que desde la cárcel se genere delito no lo hacen”.

El funcionario incluso pidió la presencia del presidente Alberto Fernández, mientras contaba que el gobernador Omar Perotti ya estaba en camino a la ciudad. A la vez señaló que estuvo en comunicación con la familia Roccuzzo y que ellos les manifestaron su preocupación por la situación.

“Acá hay una familia de trabajo y ahora o los dejan abrir sus puertas. Los Roccuzzo son trabajadores desde hace muchos años, inclusive antes de que se dé el vínculo entre Antonela y Lionel. Vengan a cuidarnos a los rosarinos, a todos los que deberían estar y no están”, concluyó.