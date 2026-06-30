30 de junio de 2026 Inicio
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Conmoción en Ituzaingó: murió un bebé, encontraron droga en la casa y detuvieron a sus padres

El menor había sido trasladado a un hospital para ser asistido, pero finalmente falleció. Sus progenitores afirmaron que dormía entre ambos, cuando advirtieron que no reaccionaba.

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El menor fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

El menor fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Un bebé de dos meses murió mientras dormía en una casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó y las autoridades detuvieron a sus padres después de que la Policía encontrara droga dentro de la vivienda, mientras que esperan los resultados de la autopsia al cuerpo.

Ignacio Costa Martínez junto a su mamá, Graciela Martínez
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El hecho ocurrió en una casa situada en la calle Belgrano, donde el personal policial asistió después de que recibiera un aviso por un problema de salud de una persona recién nacida. En este marco, las autoridades dialogaron con los padres del bebé, identificados como Javier Horacio La Giglia y Malena Álvarez, quienes afirmaron que su hijo dormía entre ambos y marcaron que no reaccionaba.

En tal sentido, los progenitores trasladaron al menor, llamado Tadeo Horacio, hacia el Hospital Bicentenario Ituzaingó con sangre en la boca. En tanto, las autoridades aguardan el resultado de la autopsia para establecer los motivos del deceso, mientras que la fiscal Marisa Monti, de la UFI N°9 de Morón, dispuso la detención de ambos adultos.

En tanto, el fiscal de la UFI N°2 informó que realizó una inspección ocular junto con Policía Científica y la Delegaciones Departamentales de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, en la cual se secuestraron plantas de marihuana, elementos fraccionamiento, balanza, bolsas Ziploc y celulares.

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