"Sentí que me estafaron": una argentina trabajó como camarera en España y no duró ni un día.

Son miles los argentinos que viajan al exterior en busca de nuevas oportunidades o un futuro mejor, pero no todos cuentan con la misma suerte y algunos sufren las consecuencias de tener que aceptar trabajos en donde no se cumplen las leyes laborales.

Este es el caso de Agus Guardamagna, una joven argentina que vivió una mala experiencia después de haber trabajado durante solo un día como camarera en España. La compatriota cuenta a través de un video en TikTok que se sintió estafada y que el mismo día le comunicó a su jefe que dejaba el trabajo: “No desprecio la oportunidad que me dio este señor pero no me gustó para nada”.