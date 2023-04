Semana Santa 2023: ¿el jueves es laborable? ¿cómo lo cobro?

La gran duda de la mayoría de las personas pasa por el jueves 6, ya que es una jornada no laborable pero no es feriado, como si lo es el viernes 7 de abril.

Qué día es no laborable y cuándo es feriado en Semana Santa 2023

calendario freepcik

Según fuentes oficiales del Gobierno, el viernes 7 de este mes será feriado nacional inamovible, con el objetivo de celebrar el Viernes Santo. Por su parte, el jueves 6 de abril será día no laborable.

¿Se trabaja el jueves? ¿Cómo se paga?

La pregunta de muchas personas está asociada a si en los días no laborables se trabaja o no, y cuál es su diferencia con un feriado propiamente dicho. Aquél día que es considerado como "no laboral" es una fecha en la que el empleador decide si sus empleados trabajan o no.

En caso que se acuerde que sí se trabaja, corresponde cobrarlo como un día normal sin ingresos extras.

Cómo se paga el feriado de Semana Santa

En el caso puntual de esta celebración, el Jueves Santo queda a disposición del empleador si se trabaja o no, y el Viernes Santo efectivamente es feriado.

En nuestro país, de acuerdo con el artículo 165 de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, durante los feriados los trabajadores tienen derecho a percibir un salario igual al de un día de descanso dominical, aun si el feriado coincide con un domingo.

A su vez, aclara que quienes trabajen los feriados recibirán su salario normal de los días laborables, más una compensación equivalente.

Qué días será feriado por Semana Santa en 2023

Huevos conejos pascua Télam

El 6 de abril se iniciará un fin de semana prolongado, el cual los argentinos consideran como un día de descanso. Esta conmemoración culminará el domingo 9 de abril, con la celebración de la Pascua de Resurrección.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2023 Calendario

Feriados inamovibles

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) - Cae domingo.

(Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) - Cae domingo. 7 de abril (Viernes Santo) - Viernes.

(Viernes Santo) - Viernes. 1° de mayo (Día del Trabajador) - Cae lunes.

(Día del Trabajador) - Cae lunes. 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) - Cae Jueves.

(Día de la Revolución de Mayo) - Cae Jueves. 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) - Cae sábado.

(Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) - Cae sábado. 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) - Cae martes.

(Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano) - Cae martes. 9 de julio (Día de la Independencia) - Cae domingo.

(Día de la Independencia) - Cae domingo. 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) - Cae Lunes.

(Día de la Soberanía Nacional) - Cae Lunes. 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) - Cae viernes.

(Día de la Inmaculada Concepción de María) - Cae viernes. 25 de diciembre (Navidad) - Cae lunes.

Feriados trasladables

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto;

(Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebrará el lunes 21 de agosto; 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebrará el lunes 16 de octubre.

Feriados con fines turísticos