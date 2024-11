Se viene el verano: cuáles son los riesgos de la exposición al sol, qué protector solar usar y cada cuánto aplicarlo

Es necesario “porque disminuye el riesgo de quemaduras y el daño crónico del sol, que es acumulativo, para prevenir las lesiones precancerosas, el envejecimiento prematuro de la piel y el eventual desarrollo del cáncer cutáneo”.

Protector solar Pexels

Ahora bien, también hay que saber que, en verano, la exposición al sol excesiva y la falta de cumplimiento de medidas de fotoprotección puede llevar a constantes cambios en la piel. “Son provocados por la radiación ultravioleta A y B (RUVA, RUVB). La RUVB es responsable del enrojecimiento de la piel cuando estamos al sol. Los protectores solares fueron inicialmente diseñados para protegernos de esta radiación y evitar las quemaduras”, indicó De Pablo.

Agregó que “en los últimos años, con la comprobación de que la RUVA también es carcinogénica, se ha reforzado la necesidad de productos que protejan contra ella. Se sabe que produce, por su longitud de onda, cambios más profundos en las capas de la piel y es responsable de la pigmentación y alteraciones propias del envejecimiento cutáneo inducido por el sol. Por todo ello, en la elección del protector solar es fundamental que sea de amplio espectro y cubra RUVB y UVA, leyenda que debe figurar en el envase”.

La importancia del uso de protector solar: cuál es la diferencia en los factores de protección

El doctor Andrés Politi, también miembro del Comité, en especial lo de los protectores FPS, MN 73970, explicó cuál es la diferencia entre los factores de protección solar que aparecen en los productos: “Se considera que un FPS superior a 15 es adecuado para prevenir cáncer cutáneo, ya que bloquea un 93 % de los RUVB. Un FPS 30 bloquea el 96,7 % y un FPS 50 el 98 %. La curva de protección se incrementa muy poco entre FPS 15 y FPS 30 o mayores”.

Protector solar Pexels

“Pero el uso de productos con alto FPS es recomendable porque, en la práctica, es difícil aplicar 2mg/cm2 (unos 40 g para toda la superficie corporal – si un envase trae 200 ml en 5 posturas se acaba) y la subutilización disminuye la eficacia frente a las RUV de forma exponencial”, sumó.

También es importante aclarar que no hay diferencias en las edades, no se deben emplear protectores en menores de seis años. A partir de ese año, se recomienda usarlo solo en las superficies que no puedan ser cubiertas con ropa y sombrero. Los niños deben usar protectores de niños que tienen distinta composición.

Cuántas veces debo retocar el protector solar

En cuanto al retoque de protector, la protección que da un producto es de dos horas. Si dice FPS50, el FPS50 está asegurado, siempre y cuando esté colocada la cantidad adecuada. Después de ese tiempo, empieza a caer, por eso se recomienda reaplicar cada dos horas. Pero si hubo uso de baño de mar, pileta o excesiva sudoración, debe ser antes porque eso puede barrer el producto, argumentó Politi.

Como optimizara el uso de los protectores solares este verano Como optimizara el uso de los protectores solares este verano. Redes Sociales

Otro tema tiene que ver con las cremas que tienen protector solar y la duda nace en sí es suficiente aplicarse eso o al margen hay que sumar protección. “Si la crema hidratante tiene FPS 30 está perfecta, pero dura 2 horas. Hay que volverla a aplicar como el protector solar habitual”, concluyó.

Protector solar: diferencias en la aplicación con crema o spray

Un detalle no menor tiene que ver con el protector solar en crema o en spray. ¿Hay alguna diferencia? De Pablo indicó que “inicialmente, no hay diferencia. El problema es la aplicación correcta. La crema/emulsión es más fácil de distribuir, de ver dónde se aplica y dónde no. El spray hace una lluvia del producto sobre la piel: muchas veces, la persona no ayuda con su mano para asegurar que se ha distribuido en toda la superficie (lo usan como si fuera repelente, a la distancia)”.

Protector solar spray Pexels

Agrega que “cuando es un producto como una crema líquida en un pulverizador, es fácil reconocer dónde se aplica; cuando es alcohólico, que se evapora rápidamente, es difícil este control. Obviamente, el spray es bueno para zonas pilosas. La decisión por uno u otro debe ser consensuada con el dermatólogo para que lo oriente”.

Del 18 al 22 de noviembre se lleva a cabo la 31° Campaña Nacional de prevención del Cáncer de Piel, por eso desde la Sociedad Argentina de Dermatología advierten sobre la exposición al sol. "Podría ser un lunar o podría ser un aviso. Cuidá tu piel. Es la única que tenés. Consultá a tu dermatólogo".