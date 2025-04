Se filtraron los audios de cómo los alumnos planificaban un tiroteo en la escuela de Maschwitz

"Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida", decía otro de los mensajes que se compartieron. Según la investigación, una joven de nombre Mai, fue la creadora del grupo en el que participaban varios alumnos de la institución.

Los padres de la Escuela Media Nº4, alertaron a la institución por un grupo de WhatsApp entre alumnos que planificaban una masacre en un secundario. "Traje a mi hijo, que fue elegido delegado, a una reunión que convocaron desde el colegio. Vine a acompañarlo porque no pienso mandarlo hasta que esto no se resuelva. En el mensaje era obligatorio venir a la reunión por todo esto que está pasando. Después de esto no lo voy a traer, no tenemos solución", contó Valeria a los distintos medios de comunicación presentes en la puerta del colegio.

El diálogo completo de como los estudiantes planificaban el tiroteo en la escuela

Audio 1

“Che cómo sería el plan? ¿cómo entramos? Y esas cosas... para tener una imagen de cómo es o vamos planeando para más adelante.

¿Para qué querés tanta información? ¿Vos no le estás diciendo a nadie no?

No si estoy en mi trampolín escuchá escuchá (ruido de trampolín). Estoy solo.

Bueno no sé, ahora después hago un coso de la escuela y digo como va a ser.

Tenemos que entrar con todo, cuando entran los de la noche. A eso también, en qué turno. ¿ A la noche sí o sí no?

Sí.

Habría que entrar con los de la noche, por lo de los policías.

O podríamos hacer que somos estudiantes que llegaron tarde y ahí y coso.

¿A qué hora sería?

Cuando entren los de la noche

¿Es un sueño tuyo esto no hacerlo?

No sé

Y ¿Por qué lo querés hacer? Encima querés usar la evidencia esa que dejaste en tu celu.

Bueno, después manda como sería el cronograma, chau.

Audio 2