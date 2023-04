Jey Mammon dejó la Argentina rumbo a España: "Necesito relajar la cabeza"

“Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, dijo en un breve diálogo con el cronista Santiago Sposato de LAM (América).

Al ser consultado sobre si tenía miedo de sufrir un escrache arriba del avión, el ex conductor de La Peña de Morfi respondió: "Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir".

Por último, se refirió a su vínculo contractual con Telefe. "No hay recisión", aseguró Jey Mammon.

El contraataque de Lucas Benvenuto tras los audios que filtró Jey Mammón

Luego de las declaraciones de Jey Mammon en Argenzuela en C5N con Jorge Rial, el joven denunciante Lucas Benvenuto salió a dar su versión de los hechos mediante un vivo de Instagram. “Creo que no se me puede reprochar que mandé una nota de audio enojado por lo que me hicieron”, expresó en relación al audio que dio a conocer el ex conductor de Telefe.

Luego detalló que “cuando yo le digo en la nota de audio,´te metiste con un chico de 16 años´, es porque ahí fue donde estuvo la propuesta de ser novios. Por eso le hablo de los 16 y no lo que pasó para atrás. Si tendría que hablar para atrás debería haberle mandado una nota mandándolo bien a la concha de su madre”.

LA RESPUESTA DE LUCAS BENVENUTO A JAY MAMMÓN

En otros fragmentos del extenso vivo realizado en su perfil de instagram, Lucas sostuvo que en la noche donde envió los mensajes, "yo quería que me pidieran perdón, necesitaba que se disculparán conmigo". Incluso aseguró que en medio de su dolor, "un perdoname, uno solo, hubiese bastado para que yo no denuncie".

"Pedile perdón a ese nene y adulto responsable que soy hoy, porque somos dos personas, es mi pasado y mi presente destruido, son dos cosas, con un perdón se hubiera arreglado todo", expresó.

Luego tuvo palabras directas para el exconductor de Telefé al afirmar: "No me vas a faltar al respeto nunca más, no me vas a volver a romper nunca más. Así de fuerte me hiciste, para tu suerte no logré suicidarme".