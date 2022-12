Se difundieron los últimos audios de Lucas Escalante antes de su desaparición

Esta hipótesis parece cobrar más fuerza por los mensajes de voz que Lucas le envió a un amigo a través de WhatsApp el mismo viernes 9. "Me estoy yendo para Varela, hace un rato llegué a casa. Me iba a quedar en casa, pero hay un chabón que me da nafta", contó el joven.

"La tengo que ir a buscar hasta Los Pinos, un poquito más lejos. Pero bueno, la nafta gratis sirve y bueno, estoy yendo. Encima tengo que ir porque me van a regalar vales de nafta y re zafo", agregó. Lucas no aclaró qué trato tenía con esta persona, pero aseguró que le dijo: "Solamente con vos hacemos esto".

Familiares de Lucas Escalante marcharon a la fiscalía y denunciaron inacción de la Policía Bonaerense

Familiares y amigos de Lucas Escalante marcharon este lunes frente a la fiscalía de Florencia Varela para reclamar por su "aparición con vida". El joven lleva dos semanas desaparecido. Hace diez días su amigo Lautaro Morello fue hallado asesinado y calcinado en un campo de Guernica.

"Justicia por Lautaro y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la Policía, acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tiene que mover para que se haga justicia por Lautaro y que aparezca Lucas. Estamos cansados de esperar, de que sea todo tan lento", planteó Romina, hermana del joven.

"Para mí hay más personas implicadas, claramente. Yo creo que es un chico grandote, y Lautaro no tanto, pero a dos chicos es imposible que los agarren. Esto no puede quedar impune. No es un hecho aislado, está metida la Policía, la gente que te tiene que cuidar", aseguró.