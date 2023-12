Se desplomaron las ventas en panaderías por Año Nuevo en CABA

Leonardo, el dueño de Flores Porteñas, detalló cómo bajaron las compras de un año a otro y alertó que a diferencia de otras veces no tiene ningún pedido para esta fecha. Además, contó que cambió el consumo.

Las panaderías en las fiestas de fin de año tienen un papel importante porque no solo venden pan, sino que también ofrecen pan dulce, sándwiches de miga y masitas, entre otras cosas, un clásico en este tipo de celebraciones. Sin embargo, el consumo para este 31 de diciembre de 2023 bajaron considerablemente respecto a otros años.

Leonardo, dueño de Flores Porteñas, la panadería en la que Juan Domingo Perón pedía medialunas, reveló a C5N que las ventas están complicadas. “Este año no tengo ni una boleta de pedidos para fin de año”, expresó a Mariela López Brown en Bien de Sábado.

Consideró que hay un gran porcentaje de gente que “va a pedir” antes que a comprar y, en esos casos, prioriza que el cliente se lleve algo. “Muchas personas no tienen para comprar y yo le digo ‘arreglemos’”, aseguraron.

Sin embargo, hubo venta de pan dulces. El chico tiene un valor de $6000, mientras que el grande cuesta $11.000. En cuanto a facturas, la docena está $3000, pero la docena de medialunas cuesta $2600.

Los precios los mantuvo y confesó no haber aumentado nada porque no le conviene. “El que aumenta, no vende”, aseguró con preocupación al recordar que la boleta de luz del mes corriente fue de $225 mil. Esto se agrava con la baja de ventas en una época donde había que hacer fila para comprar.