Se cayeron Mercado Pago y Mercado Libre: quejas de usuarios por no poder operar

Muchos estuvieron descontentos por las funciones que no podían usar y hasta les parecía que se habían cerrado las cuentas. "Alguien tiene problemas con mercado pago porque me cerro la cuenta y no me deja ingresar", "Mercado Libre: usuarios reportan que se encuentra caído. Mercado Pago también", "Encima Mercado Pago no da ningún informe oficial de qué está pasando. Ya que te retengan la plata unas horas es un desastre", fueron algunos de los reclamos.

Desde la empresa confirmaron que "durante la mañana y mediodía de este miércoles hubo intermitencias en la prestación del servicio” y para utilizar la plataforma, con cuentas desconectabas sin motivo y para lo que debían loguearse en la app una y otra vez sin resultados positivos. Finalmente la empresa advirtió que “los problemas ya fueron solucionados” a primeras horas de la tarde.

Los memes por la caída de Mercado Pago

A partir de las intermitencias en el servicio de la plataforma de Mercado Pago, surgieron los memes de los usuarios, algunos con humor por no poder usar la billetera virtual y que llenaron la red social Twitter.

El ingenio de los tuiteros usó a los Simpsons y escenas "desesperadas" para recuperar el acceso a su dinero como bromas y los enojos como forma de descargo ante la situación de colapso de MP que se solucionó pasadas las 6 de la tarde.

