Salud Mental: qué es la responsabilidad afectiva

¿Qué implica la responsabilidad afectiva? No necesariamente acordar en todo, ni conciliar siempre pero sí evitar siempre sufrimientos innecesarios.

Poder tener en cuenta que no todos sentimos de la misma manera y que las experiencias o historias de vida de cada persona es distinta y no es igual a la nuestra. Por lo tanto, no debemos dar por sentado que las demás personas van a entender y procesar las emociones de la misma forma que yo.

Hoy en día, se cuestionan mucho las formas que tenemos de vincularnos. Se promueven vínculos más abiertos, con más libertad, con más autonomía.

Si bien es bueno, todos los vínculos necesitan de toda forma responsabilidad afectiva y emocional. Aunque este concepto debe aplicarse sobre todo a relaciones sexo-afectivas, también debería estar presente en cualquier tipo de relación: familiares, amistades y laborales. Es importante hacerse cargo de cómo nuestras acciones inciden en los demás para no lastimar a las personas con las que nos relacionamos y generar vínculos sanos.

*Liza Murlender. Psicóloga M.N. 70026