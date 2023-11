Rosario: un delincuente muerto en un intento de robo millonario

En el automóvil iba un hombre que trasladaba un bolso con $8 millones pertenecientes a una empresa de refrigeración, quien resistió el asalto en un forcejeo con uno de los atacantes. También iba el policía retirado, identificado como Alejandro B., quien trabaja como personal de custodio de la empresa, y quien disparó al joven que estaba ubicado en la parte trasera de la motocicleta.

El abogado del exuniformado, Gustavo Feldman, quien representa al involucrado junto a Leandro Baldomá Acciardi, dijo a Télam que su cliente "ve que rompen la luneta del acompañante con un elemento contundente de color gris metalizado".

"Cree que es un arma de fuego, tuvo la convicción de que los iban a matar y disparó", agregó el abogado, quien considera que el caso encuadra en la figura penal de legítima defensa.

La única arma secuestrada en la escena del crimen fue la del policía retirado, mientras que la otra persona involucrada en el intento de robo se dio a la fuga.

Con el informe de autopsia, que determinó que se efectuó un solo disparo y que la bala ingresó y salió por uno de los brazos de Villarreal, la fiscal Pairola ordenó el viernes la liberación del policía retirado. De todos modos, el hombre de 58 años sigue a disposición de la investigación, que continúa.

La Fiscalía busca determinar si se trató de un caso de "exceso en la legítima defensa". Para el abogado Feldman, "no hubo ningún exceso" en la defensa de su cliente y, aclaró, "no es un caso Chocobar", en referencia al efectivo de la Policía de la Ciudad Luis Chocobar, quien mató a un delincuente por la espalda al que perseguía tras haber asaltado y herido a un turista norteamericano en el barrio de La Boca. "No hay dudas de que fue una acción in extremis, porque pensó que los iban a matar", añadió el letrado.

Además, indicó que junto a su colega pudieron mostrar que el cliente tiene arraigo, vive con su familia y tiene empleo formal, por lo que la fiscal Pairola consideró que no existía riesgo procesal, fuga o entorpecimiento de la investigación, y le otorgó la libertad.

El fallecido es un joven de 25 años identificado como Sergio Miguel Villarreal, oriundo de la provincia de Tucumán.