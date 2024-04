Robo y tiroteo en Acceso Oeste: balearon a un policía y asesinaron a su novia

En ese momento se originó un enfrentamiento y los dos resultaron gravemente heridos: Buena recibió un disparo en el omóplato y Velázquez Torres otro en la nuca, tras lo cual los ladrones escaparon. La mujer falleció y el hombre permanece internado en grave estado en el Hospital Churruca.

Por el caso hay un sospechoso detenido, quien ingresó con una herida de arma de fuego al Hospital Mercante de José C. Paz, mientras que la Policía Bonaerense busca al segundo delincuente.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó un posteo en su cuenta de la red social X (antes Twitter) donde llamó "asesinos" a los ladrones. "La Policía de la provincia de Buenos Aires ha logrado capturar a uno de los criminales. Ahora vamos por el que falta. La van a pagar. Se los aseguro", prometió.

¡ASESINOS!



El subinspector de la PFA Lucas Buena se encontraba de franco, viajando con su novia en moto por la Autopista del Oeste cuando fueron abordados por dos criminales y atacados a los tiros. El subinspector repelió el ataque, pero ambos cayeron sobre el asfalto. La joven…

También el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, expresaron su "acompañamiento total a toda la fuerza y sus familias".

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez, y personal de la Comisaría 2da "Malvinas" de la DDI y Policía Vial.

Tiroteo y muerte en Acceso Oeste: el relato de una testigo

Romina, una testigo que circulaba por Acceso Oeste detrás de la moto al momento del tiroteo y presenció toda la secuencia, aseguró que fue "desesperante" y reclamó más seguridad.

"Veníamos por la autopista de Luján y adelante nuestro iba una moto con dos chicos jóvenes. Se les cruza otra moto adelante, los paran. Los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo. Nosotros quedamos en el medio", relató en un audio.

Agregó que "se armó una balacera porque al chico que le estaban robando era policía y se agarraron a los tiros. Qué desesperación. La chica no tenía ya signos vitales. El chico no sentía las piernas, la bala le entró por la espalda y le salió por el hombro", detalló.

TIROTEO y MUERTE en ACCESO OESTE: EL RELATO de una TESTIGA

"No se puede vivir así, loco. No se puede vivir así. Tenemos hijos, tenemos nietos. Alguien tiene que hacer algo. Esa chica era una criatura, no tenía más de 20 años y le pegaron un tiro en la cabeza", lamentó la testigo.

Video: así escapaban los asesinos en la moto del policía

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que los dos delincuentes escapaban del lugar del tiroteo. Las imágenes los muestran a unos 11 kilómetro de distancia sobre la Ruta 24, en las cercanías de Cuartel V, partido de Moreno, a bordo de la moto Tornado color blanco que le robaron al subinspector Lucas Buena.

El detenido, identificado como Pedro Santiago Verón, iba sentado en el lugar del acompañante tras recibir un disparo en la pierna izquierda. Su cómplice, quien conducía la moto, es buscado intensamente por la Policía.