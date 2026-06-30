Claudio Vidal, en la asunción de Diego Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado" Tras participar del acto oficial en el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete, el mandatario santacruceño destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre Nación y las provincias. Por Agregar C5N en









El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli. @ClaudioVidalSer

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estuvo presente este martes en el acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En una ceremonia que contó con la presencia de diversos mandatarios provinciales y autoridades nacionales, el santacruceño saludó al presidente Javier Milei y marcó el inicio de un ciclo que considera determinante para el vínculo entre la Casa Rosada y las jurisdicciones del interior. “El diálogo y el respeto por el federalismo deben marcar el camino que necesita nuestro país”, expresó.

Tras finalizar la ceremonia, Vidal utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el escenario político actual, afirmando que "es una oportunidad para que el interior sea escuchado". Para el mandatario, el recambio en la Jefatura de Gabinete representa una "nueva etapa" que no debe desaprovecharse, centrando su discurso en la necesidad de consolidar una relación institucional basada en el respeto y el consenso.

EL DIÁLOGO Y EL RESPETO POR EL FEDERALISMO DEBEN MARCAR EL CAMINO QUE NECESITA NUESTRO PAÍS



Hoy participé de la asunción del nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a gobernadores de distintas provincias.



Se abre una nueva etapa que no debemos desaprovechar. Es una… pic.twitter.com/pfMdRSGD0k — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) June 30, 2026 Uno de los ejes centrales del mensaje de Vidal fue la demanda de una mayor participación del interior en la construcción de las políticas públicas nacionales. El gobernador sostuvo que este cambio de autoridades es una oportunidad clave para que las decisiones del Gobierno dejen de ser centralistas y comiencen a contemplar las realidades y necesidades específicas de cada provincia.

Con la mirada puesta en la gestión, Vidal expresó su expectativa de construir un esquema de trabajo conjunto que permita abordar las demandas de las provincias desde una perspectiva federal. Manifestó su confianza en que este nuevo tiempo permita establecer una relación "más fluida" entre la Nación y los gobernadores, orientada específicamente a resolver los desafíos estructurales y los problemas que la Argentina tiene por delante.

Finalmente, la participación de Claudio Vidal en Buenos Aires incluyó una agenda de gestiones institucionales destinadas a fortalecer las finanzas de Santa Cruz y consolidar vínculos con distintos actores nacionales e internacionales. El mandatario cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con una Argentina donde el diálogo y el respeto institucional sean los pilares para impulsar el crecimiento y el desarrollo de todas las regiones del país.