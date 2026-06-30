30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Claudio Vidal, en la asunción de Diego Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

Tras participar del acto oficial en el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete, el mandatario santacruceño destacó la importancia de fortalecer el diálogo entre Nación y las provincias.

Por
El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete

El gobernador Vidal junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

@ClaudioVidalSer

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estuvo presente este martes en el acto de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En una ceremonia que contó con la presencia de diversos mandatarios provinciales y autoridades nacionales, el santacruceño saludó al presidente Javier Milei y marcó el inicio de un ciclo que considera determinante para el vínculo entre la Casa Rosada y las jurisdicciones del interior. “El diálogo y el respeto por el federalismo deben marcar el camino que necesita nuestro país”, expresó.

Vidal junto a todo su gabinete en la Cámara de Diputados provincial.
Te puede interesar:

Vidal pidió aprobar la Ley de Financiamiento: "Tienen la posibilidad de permitir que esta provincia se ponga de pie"

Tras finalizar la ceremonia, Vidal utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el escenario político actual, afirmando que "es una oportunidad para que el interior sea escuchado". Para el mandatario, el recambio en la Jefatura de Gabinete representa una "nueva etapa" que no debe desaprovecharse, centrando su discurso en la necesidad de consolidar una relación institucional basada en el respeto y el consenso.

Uno de los ejes centrales del mensaje de Vidal fue la demanda de una mayor participación del interior en la construcción de las políticas públicas nacionales. El gobernador sostuvo que este cambio de autoridades es una oportunidad clave para que las decisiones del Gobierno dejen de ser centralistas y comiencen a contemplar las realidades y necesidades específicas de cada provincia.

Con la mirada puesta en la gestión, Vidal expresó su expectativa de construir un esquema de trabajo conjunto que permita abordar las demandas de las provincias desde una perspectiva federal. Manifestó su confianza en que este nuevo tiempo permita establecer una relación "más fluida" entre la Nación y los gobernadores, orientada específicamente a resolver los desafíos estructurales y los problemas que la Argentina tiene por delante.

Finalmente, la participación de Claudio Vidal en Buenos Aires incluyó una agenda de gestiones institucionales destinadas a fortalecer las finanzas de Santa Cruz y consolidar vínculos con distintos actores nacionales e internacionales. El mandatario cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con una Argentina donde el diálogo y el respeto institucional sean los pilares para impulsar el crecimiento y el desarrollo de todas las regiones del país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Vidal y Héctor Daer, en su despacho en Santa Cruz.

El gobernador Vidal, tras recibir a Daer: "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo"

play

Tras el escándalo con Adorni, Santilli juró como jefe de Gabinete

Guillermo Francos criticó la gestión de Manuel Adorni y respaldó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Francos criticó la gestión de Adorni: "No sé si era idóneo"

Diego Santilli fue oficializado como jefe de Gabinete.

Tras la salida de Adorni, el Gobierno oficializó a Santilli y hoy asume como jefe de Gabinete

Diego Santilli junto a Manuel Adorni.

Diego Santilli jura como jefe de Gabinete y el Gobierno busca superar el escándalo de Manuel Adorni

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, junto al presidente Javier Milei.

Desde el PRO celebran a Santilli como jefe de Gabinete pero aclaran: "No es un cogobierno"

Rating Cero

La pareja se mudó hace poco, ¿se viene una crisis?

"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

Marcos Giles y Ángela Torres, ¿en crisis?

El gesto de Marcos Giles que habría desatado una crisis con Ángela Torres

Los Twist y la despedida a Daniel Melingo.

El emotivo homenaje de Los Twist a Daniel Melingo: "Ahora sé que soy inmortal"

Homero Pettinato rompió el silencio y habló sobre los rumores de reconciliación.

Homero Pettinato habló de la supuesta reconciliación con La Reini y un detalle no pasó desapercibido

El ritual de la mujer que se acercó al lugar del accidente en el que murió Ernestina Pais. 

Una mujer hizo un ritual en el lugar donde murió Ernestina Pais y recibió una catarata de críticas

La Reini y Homero, ¿juntos?

Inesperada reconciliación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: los vieron a los besos

últimas noticias

El Gobierno concesionó rutas nacionales y le dio el control al sector privado. 

El Gobierno concesionó casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales: qué cambia desde este miércoles

Hace 10 minutos
La pareja se mudó hace poco, ¿se viene una crisis?

"Le fue infiel conmigo": la picante confesión de una ex Gran Hermano que salpica a Brian Sarmiento y Danelik

Hace 10 minutos
José María Muscari y Ernestina Pais.

Citaron a declarar a José María Muscari tras el accidente fatal de Ernestina Pais

Hace 25 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de julio

Hace 28 minutos
Los enviados de Donald Trump a Doha. 

Cruce de versiones: Irán desmintió a Trump y negó conversaciones con Washington

Hace 50 minutos