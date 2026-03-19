19 de marzo de 2026 Inicio
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Recibió un diagnóstico médico desalentador pero casi dos años después cambió todo: qué pasó

Lejos de entregarse a la fatalidad, el paciente inició un recorrido que combinó la medicina tradicional con cambios radicales en sus hábitos.

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El caso que sorprendió a todos: Mery Carhuamán revirtió su diagnóstico clínico

El caso que sorprendió a todos: Mery Carhuamán revirtió su diagnóstico clínico

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  • La mujer padecía de una polineuropatía que le impedía caminar y la mantenía postrada o dependiente de una silla de ruedas y bastón.

  • Formó parte de los 995 inscritos en el webinar "La Máquina Humana", dictado por profesionales de la Clínica Adventista Good Hope.

  • Mery destacó tres pilares fundamentales en su mejoría: comer sano, dormir las horas adecuadas y mantener la confianza en Dios.

  • Durante su graduación, Mery se mostró profundamente agradecida, afirmando que aún le cuesta creer que hoy puede caminar por sus propios medios.

En este marzo de 2026, una historia de superación personal ha captado la atención de la opinión pública, recordándonos la capacidad de la voluntad humana para desafiar los pronósticos más sombríos. Todo comenzó hace casi veinticuatro meses, cuando un paciente recibió una noticia que detuvo su mundo: un diagnóstico médico contundente que, según las estadísticas, dejaba muy poco margen para la esperanza.

La construcción de vínculos impacta en la propia identidad. 
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Sin embargo, lo que ocurrió en el transcurso de los últimos dos años ha dejado perplejos incluso a los especialistas más experimentados de la comunidad médica. La repercusión de este caso ha reabierto el debate sobre la importancia del acompañamiento emocional y la persistencia en los tratamientos, incluso cuando los números iniciales no son favorables.

Cómo fue el diagnóstico que recibió la joven y qué hizo para cambiar todo 2 años después

diagnostico - Mery Carhuamán

En el marco de una emotiva ceremonia de graduación que conmovió a todos los presentes, Mery Carhuamán alzó su voz para relatar una de las hazañas de superación personal más impactantes de los últimos tiempos, desafiando un pronóstico médico que la condenaba a la inmovilidad.

"Hoy estoy de pie frente a ustedes y puedo caminar por mí misma, pero hace unas semanas estaba postrada en cama", confesó Mery entre sollozos, recordando los días en que una polineuropatía severa le arrebató la función de sus piernas y la obligó a depender de una silla de ruedas para cualquier desplazamiento mínimo. Sin embargo, en el momento más crítico de su enfermedad, sintonizó la señal de Radio Nuevo Tiempo, un hallazgo que funcionó como el punto de giro necesario para reescribir su historia clínica a través de la adopción de un estilo de vida radicalmente saludable y una fe inquebrantable.

La transformación de Mery no fue un evento repentino, sino el resultado de un proceso de disciplina y aprendizaje que se extendió durante un año y ocho meses, consolidándose recientemente con su participación en el webinar "La Máquina Humana".

Sillas de ruedas

Esta iniciativa, lanzada en octubre por la emisora en conjunto con los especialistas de la Clínica Adventista Good Hope, convocó a 995 inscritos a nivel nacional para profundizar en los ocho remedios naturales bajo un sustento tanto bíblico como científico. A través de sesiones semanales por la plataforma Zoom, los médicos presentaron evidencias prácticas sobre la importancia de la nutrición, el descanso adecuado y la confianza espiritual, brindando a los participantes las herramientas necesarias para que el propio organismo recupere su equilibrio funcional.

"He dejado la silla de ruedas y el bastón. Con este webinar cambié mi estilo de vida y eso es lo que hoy me sostiene en pie. ¡Esto es real!", exclamó Mery ante los aplausos de sus compañeros.

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