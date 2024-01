Reanudan la búsqueda de los amigos que se perdieron en kayak en Cariló

Luego que se constatara que los restos hallados el jueves no pertenecen al utilizado por dos pescados, el personal de rescate se rearma para conseguir nuevas pistas sobre su rastro.

Fue avisado al equipo de Prefectura Naval Argentina (PNA), pero fueron ellos mismos quienes le confirmaron a C5N que el resultado fue negativo. Por ese motivo, una vez que salió el sol todas las delegaciones desplegadas continúan la búsqueda.

La patrulla terrestre continúa con dos camionetas 4x4 desde el Muelle de Pescadores de Pinamar, pero las principales búsquedas se dan sobre el aire para poder determinar si se encuentra la primera pista.

Ramón Roman Gabriel Raimann hombres desaparecidos Cariló kayak

Una de las hipótesis que se maneja es que, producto de los fuertes vientos, podría haber llegado a la costa de Uruguay. Por eso pidieron colaboración de los guardacostas de ese país.

Federico Gómez, un pescador y la última persona que vio con vida a Ramón y Gabriel antes que desaparecieran aseguró que los pescadores no tenían ancla y que estaban pescando a 1500 metros de la costa.

“Pararon a 500 metros de donde estaba yo”, expresó y contó que les hizo señas para que salgan y a las 8.30 pidió el celular a un amigo para poder activar el protocolo de seguridad, pero le respondieron que como no había denuncia familiar, no podían buscarlos. Actualmente se activó la búsqueda y no se encontraron pistas.

Quiénes son los hombres que desaparecieron cuando ingresaron al mar en kayak en Cariló

omán tiene 56 años y Raimann 37. La búsqueda se inició tras la denuncia por desaparición de uno de los hijos de ellos, además de que vecinos de la zona advirtieron por la constante presencia de la Toyota Hilux sin que nadie vaya a reclamarlo.

En diálogo con La Nación, uno de los hijos de Román, llamado José, se refirió al trabajo de su padre y los gustos que tiene: "Mi viejo es constructor. Un trabajador de toda la vida. Le gusta la pesca desde muy chico. Siempre se metió en kayak, cerca. Nunca pasó el límite".

En tal sentido, explicó el vínculo que une a los dos hombres. "Ellos se conocieron el año pasado. Gabriel había venido de Misiones hasta Pinamar hace tres días. Todo porque había conseguido un trabajo importante. Ambos tenían experiencia en pesca. Ese domingo en el que coincidieron tomaron la decisión de salir a dar una vuelta y pasó lo que pasó", expresó.

En tanto, en Telefe, otro hijo de Román, Lucas, marcó que ninguno de los dos hombres se especializa en la utilización del kayak: "Mi viejo es un entusiasta de la pesca y demás. Si bien tenía kayak, no era tan experimentado. Tanto él como el compañero son inexpertos, pero se mandaron igual".

Por su parte, el sobrino de Raimann, Gerardo, advirtió en diálogo con Infobae que su tío, de Misiones, era un inexperimentado en la navegación. El hombre se había desempeñado en la construcción en Pinamar y su familiar lo definió como "alegre y chistoso".