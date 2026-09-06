Alfredo Toth y Pablo Guyot: el instinto para rescatar pequeñas ideas y transformarlas en clásicos inmortales

Con un pasado brillante como músicos, los ex GIT también forjaron una exitosa carrera como productores. A veces juntos y otras por separado, grabaron discos inolvidables de Los Piojos, Bersuit, Intoxicados, Ratones Paranoicos y muchas bandas más.

Antes de ser productores, Alfredo Toth y Pablo Guyot transitaron un largo camino como músicos. Toth fue bajista de Los Gatos , banda precursora del rock nacional, formó otro grupo llamado Sacramento , tocó con León Gieco y tuvo un paso por Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre . Guyot integró Banana , el grupo liderado por César Pueyrredón , y también tocó con Miguel Mateos en ZAS .

A comienzos de los ’80, junto a Willy Iturri , conformaron el trío que acompañó a Raúl Porchetto . Luego los reclutó Charly García para la grabación de Piano Bar y al poco tiempo decidieron armar GIT , una de las bandas más exitosas de la década en América Latina. Toda esa experiencia cimentó una carrera vital en los estudios de grabación.

Toth y Guyot comenzaron a producir bandas en la década del '90 . Al principio trabajaron cada uno por su lado. Luego se asociaron y terminaron conformado una dupla exitosa. Grabaron discos históricos de Los Piojos, Bersuit, Intoxicados, Ratones Paranoicos, Guasones, Turf, Los Tipitos, Mancha de Rolando, Los Auténticos Decadentes y muchos otros artistas.

"Vos, que estás afuera, rescatás las cosas buenas que el artista en ese momento no se da cuenta. Lo sacás, lo destacás. Es ser un músico más, pero objetivo. Estás viendo la cosa desde afuera. Pero te ponés la camiseta de la banda, sos parte de la banda", define Toth sobre el rol del productor, en diálogo con C5N .

Su compañero completa la idea y enfatiza la necesidad de respetar la naturaleza de cada grupo: "Hay una parte de buen gusto, otra de experiencia y otra de musicalidad que uno tiene. No nos gusta inventar bandas. Nos gusta producir bandas que tengan su carácter y potenciarlas".

Un olfato especial para detectar el potencial oculto de una canción

Como confiesan ellos mismos, detectar un posible hit es un instinto natural de su etapa de compositores. Guyot recuerda el caso de Silencio, de Los Tipitos. El tema carecía de estribillo, pero tenía un final de estrofa muy pegadizo. Entonces, les pidió a los músicos que usaran esa parte para armar el coro principal. "Y como son unos genios, tres días después vinieron y trajeron el estribillo entero y perfecto", resumió el guitarrista.

Toth suma otro ejemplo con Reyes de la noche, de Guasones. "El tema ese que dice: 'Y qué tristeza hay en la ciudad, amor'. Eso no era un estribo. Era una parte del tema que pasaba, y al final quedó como un estribo. Y levanta el tema tremendamente".

A veces, el secreto reside en reordenar las piezas. El exbajista de GIT recuerda el origen del tema Pistolas, de Los Piojos, y el talento innato de Andrés Ciro Martínez para las melodías pegadizas. "Él tiene mucho de ese tipo de cosas como 'Uoh pa-pa uoh pa-pa'… El tema duraba cien años, y el final se iba en un fade out donde metía el riff de armónica. Y en un momento dijimos: ¿Por qué no traemos eso al comienzo del tema? Probamos, nos gustó, y el tema quedó así. Son cosas que descubrís, que vas rescatando", resume Toth.

Andrés Ciro

Más allá de la estructura musical, Toth y Guyot priorizan la frescura y la energía. Durante la producción de Libertinaje, de Bersuit, las voces definitivas se registraron en Los Ángeles con Gustavo Santaolalla, productor principal del álbum. Sin embargo, para Señor Cobranza, se resignaron a usar la voz de referencia grabada por Gustavo Cordera en Buenos Aires. "Nunca pudimos lograr que quedara mejor que esa versión. Nunca logramos que pasara esa energía, esa salvajada", recuerda Guyot respecto de la interpretación inicial.

Como músicos, Alfredo Toth y Pablo Guyot ayudaron a sentar las bases del rock argentino. Luego, en los estudios, pulieron la identidad de toda una generación de bandas. Su aporte a la cultura argentina es incalculable. Le dieron forma a la banda sonora de una época y lograron que el talento local perdure como un pilar inalterable en el cancionero popular.

15 discos inolvidables producidos por Alfredo Toth y Pablo Guyot