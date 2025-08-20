Ravioles o sorrentinos: cuál es el mejor vino para acompañar las pastas rellenas

La fuerte impronta italiana marcó e influyó claramente en la cocina tradicional argentina, algo que se refleja en las salsas y en la amplia variedad de pastas.

Según los especialistas en vino, cada tipo de pastas debe ser acompañada por una variedad que permita elevar el sabor del plato que se colocó en la mesa.

Aunque se suele relacionar pastas, salsas y vinos con combinaciones tradicionales, romper con esos estereotipos representa un desafío culinario que vale la pena. Innovar en la cocina permite descubrir nuevas propuestas que sorprenden y deleitan incluso a los paladares más exigentes. Al experimentar con distintos maridajes, una comida sencilla puede transformarse en una experiencia gastronómica memorable, demostrando que no siempre seguir las reglas tradicionales garantiza el mejor resultado.

Quienes buscan ir más allá de lo convencional encuentran infinitas posibilidades para convertir salsas, pastas y vinos en una tríada exitosa. La diversidad de vinos invita a probar combinaciones espontáneas que pueden generar descubrimientos sorprendentes en la cocina gourmet. La clave consiste en atreverse a salir de la zona de confort y explorar diferentes sabores, creando platos únicos y originales.

La pasta se mantiene como uno de los platos más apreciados en Argentina, por lo que dominar el arte de sus acompañamientos resulta fundamental. Al seleccionar vinos que armonicen con el tipo de pasta y la intensidad de la salsa, se potencia el sabor del plato y se ofrece a los comensales una experiencia única que los motiva a volver a disfrutar de las creaciones culinarias.

El raviol es una de las pastas más elegidas en Argentina. Para una opción sofisticada, como unos ravioles verdes de calabaza con manteca y queso de cabra, un vino blanco ligero, fresco y aromático resulta ideal. Dado que los ravioles pueden tener rellenos muy variados, desde calabaza hasta cordero, pulpo o salmón, un buen Sauvignon Blanc se convierte en una alternativa segura y versátil.

Los ñoquis del 29, elaborados con papa y harina, representan una tradición para muchas familias. Para acompañarlos, un Bonarda generoso funciona de manera excelente. Sus aromas a frutas maduras como ciruela y guinda se combinan con un fondo especiado, haciendo que cada plato destaque y se integre perfectamente con la salsa elegida.

Los sorrentinos, considerados un invento argentino, se preparan con manteca y especias, ofreciendo una experiencia única para el paladar. Para maridarlos, un Cabernet Franc intenso, con cuerpo y notas pimientosas, resulta una elección ideal que potencia los sabores del plato.

Los spaghetti, conocidos también como tallarines, incluyen variantes como los tagliatelle y se pueden acompañar con múltiples salsas y rellenos, desde crema y tuco hasta panceta y hongos. Para estas combinaciones, un Malbec o un Cabernet Merlot delicado se adaptan bien, brindando versatilidad y armonía con la diversidad de ingredientes.

La lasaña se considera una de las pastas más sofisticadas debido a la variedad de componentes que la integran. Una lasaña con cremas y hongos combina de manera excelente con un Chardonnay suave o un Tempranillo agradable, vinos que complementan la cremosidad y la riqueza de la preparación.

Si la lasaña incluye atún, tomate fresco o pesto, el maridaje cambia y se recomienda un Pinot Noir aterciopelado. Este vino, con notas sutiles, realza los sabores frescos y vibrantes del atún, el tomate o el pesto, sin opacarlos, ofreciendo un equilibrio perfecto.

Esta variedad de opciones demuestra que la elección del vino puede transformar la experiencia de disfrutar un plato de pasta. Explorar combinaciones diferentes permite descubrir nuevos sabores y sorprender a los comensales con experiencias inesperadas en la cocina.