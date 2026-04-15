Quini 6: los resultados del sorteo 3.365 del miércoles 15 de abril de 2026

Un apostador de la ciudad de Casilda acertó todos los números de una de las modalidades más importantes y se llevó el pozo más grande del juego. Además, La Segunda y La Revancha quedaron vacantes; mientras que en el Siempre Sale hubo 12 ganadores.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 15 de abril de 2026.

Un apostador de la ciudad santafesina de Casilda se alzó con 2.336 millones de pesos, al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, en su sorteo 3.365, realizado este miércoles 15 de abril y que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.363 del miércoles 8 de abril de 2026

Tanto La Segunda como la Revancha quedaron vacantes, mientras que en el Siempre Sale hubo 12 ganadores (entre ellos dos que hicieron su jugada en la provincia de Santa Fe) , cada uno de los cuales recibirá 24 millones de pesos.

Números ganadores: 04 - 06 - 07 - 09 - 24 - 35

4 aciertos: 2.142 ganadores. Premio: $4.509

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 15 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 05 - 16 - 34 - 35 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $2.682.909

4 aciertos: 678 ganadores Premio: $14.245

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 15 de abril de 2026

Números ganadores: 26 - 27 - 30 - 35 - 37 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $1.942.774.470

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 15 de abril de 2026

Números ganadores: 00 - 10 - 19 - 42 - 43 - 44

5 aciertos: 12 ganadores. Premio: $24.070.749

Pozo extra: resultado del miércoles 15 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 16 - 24 - 26 - 27 - 30 - 34 - 35 - 37 - 38 - 41

6 aciertos: 560 ganadores. Premio: $276.785

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.366 del Quini 6 se realizará el domingo 19 de abril a las 21.15. Pozo estimado: $5.500.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.