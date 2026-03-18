Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo de 2026

El sorteo 3.357 del Quini 6 de este miércoles 18 de marzo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026
Números ganadores: 08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000
5 aciertos: 29 ganadores. Premio: $1.136.534
4 aciertos: 1.276 ganadores. Premio: $7.749
La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026
Números ganadores: 22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000,00
5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $3.662.166
4 aciertos: 620 ganadores Premio: $15.948
La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026
Números ganadores: 12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42
6 aciertos: vacante . Premio: $2.512.359.115
Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026
Números ganadores: 11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35
5 aciertos: 89 ganadores. Premio: $3.323.876
Pozo extra: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026
Números ganadores: 08 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 25 - 26 - 29 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42
6 aciertos: 328 ganadores. Premio: $472.560
Próximo pozo del Quini 6
El próximo pozo del sorteo 3.358 del Quini 6 se realizará el domingo 22 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $5.250.000.000.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.