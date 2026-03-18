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Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de marzo de 2026.

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El sorteo 3.357 del Quini 6 de este miércoles 18 de marzo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026

Números ganadores: 08 - 12 - 18 - 37 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 29 ganadores. Premio: $1.136.534

4 aciertos: 1.276 ganadores. Premio: $7.749

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026

Números ganadores: 22 - 25 - 26 - 38 - 40 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000,00

5 aciertos: 9 ganadores. Premio: $3.662.166

4 aciertos: 620 ganadores Premio: $15.948

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026

Números ganadores: 12 - 13 - 14 - 29 - 41 - 42

6 aciertos: vacante . Premio: $2.512.359.115

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 - 13 - 17 - 23 - 28 - 35

5 aciertos: 89 ganadores. Premio: $3.323.876

Pozo extra: resultado del miércoles 18 de marzo de 2026

Números ganadores: 08 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 25 - 26 - 29 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42

6 aciertos: 328 ganadores. Premio: $472.560

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.358 del Quini 6 se realizará el domingo 22 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $5.250.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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