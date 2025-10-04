Quién es Lauren Edgar, la científica de la NASA que operaba rovers en Marte y ahora será astronauta La noticia despertó gran interés, ya que se trata de una profesional con amplia trayectoria vinculada al estudio del planeta Marte. Por







Conocé la historia de la científica de la NASA que está sorprendiendo a todos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció recientemente un paso importante en su programa espacial con la designación de una científica reconocida para iniciar su entrenamiento como astronauta. Se trata de Lauren Edgar. Con este movimiento, la NASA refuerza su compromiso con la preparación de futuras misiones.

Su carrera previa estuvo marcada por la participación en misiones de exploración y en el manejo de sofisticados equipos robóticos que recorrieron la superficie marciana. Este antecedente la posiciona como una de las figuras más destacadas dentro de la nueva generación de especialistas que buscan dar un salto hacia el espacio.

Cuál es la historia de Lauren Edgar, la científica que será astronauta dentro de la NASA -Lauren Edgar - NASA

La NASA presentó a la clase 2025 de astronautas, un grupo diverso integrado por pilotos, ingenieros, médicos y científicos que se prepara para asumir los desafíos de las próximas misiones Artemis. Entre ellos se encuentra Edgar, geóloga formada en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, con casi dos décadas de experiencia en exploración planetaria y diseño de experimentos científicos.

Su trayectoria en la agencia incluye un papel destacado como investigadora principal adjunta en el equipo de geología de Artemis 3, donde participó en la definición de los objetivos científicos de la misión que volverá a llevar humanos a la superficie lunar. También formó parte, durante 17 años, de los equipos de los rovers Curiosity y Mars Exploration, y lideró la formación geológica de ingenieros y astronautas.

Ahora, Edgar se enfrenta a un nuevo reto: pasar de diseñar experimentos para otros a ejecutarlos ella misma en el espacio. Según explicó, esta transición supone una alta exigencia cognitiva por la necesidad de adaptarse y concentrarse en entornos extremos y riesgosos. Sin embargo, reconoce que este desafío la motiva especialmente, ya que le brinda la oportunidad de realizar operaciones técnicas y científicas directamente en el campo.