Quién es el padre Guilherme, el sacerdote que dará un show gratuito en homenaje a Francisco

El sacerdote portugués, que revolucionó la Iglesia con la música electrónica, llega a Buenos Aires para rendir tributo a Jorge Bergoglio en un evento masivo y gratuito.

La Plaza de Mayo se prepara para recibir un evento sin precedentes que fusiona la fe, la electrónica y el recuerdo de una de las figuras más influyentes de la historia argentina. Este sábado 18 de abril , el centro de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de un espectáculo gratuito en homenaje al Papa Francisco , a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

A un año de su muerte, confirmaron cuándo y dónde será la misa en homenaje a Francisco

El protagonista de esta cita singular es Guilherme Peixoto , un sacerdote portugués que rompió todos los moldes tradicionales bajo el alias del “Cura DJ” .

Guilherme Peixoto no es un improvisado en ninguno de sus dos mundos. Dentro de la estructura de la Iglesia, posee una carrera destacada como capellán militar , alcanzando el rango de teniente coronel en la diócesis castrense de Portugal. Ordenado sacerdote en 1999 , nunca pensó que su camino lo llevaría a mezclar bases electrónicas con pasajes de música sacra y fragmentos de discursos papales.

Sin embargo, su camino hacia la música electrónica comenzó en 2006, impulsado por una necesidad puramente pastoral: encontrar nuevos lenguajes para acercar a los jóvenes a la parroquia .

Lo que empezó como una herramienta para convocar a las nuevas generaciones y recaudar fondos para las obras de su comunidad, terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Durante sus presentaciones, Peixoto logra una mixtura única donde los beats electrónicos se entrelazan con mensajes de fe y momentos de oración , creando una atmósfera que trasciende lo meramente recreativo.

La trayectoria del "Cura DJ" alcanzó una escala masiva durante la pandemia. Ante el aislamiento y las restricciones sanitarias, el sacerdote comenzó a realizar sesiones de techno online que se viralizaron rápidamente, permitiéndole conectar con audiencias de todo el mundo desde su consola.

Este sábado, su presentación en Buenos Aires no solo buscará atraer a una multitud por su propuesta rítmica, sino también rendir un tributo espiritual a la memoria de Francisco en un lugar cargado de simbolismo. Uno de sus eventos más masivos y virales fue en 2023 en Lisboa, previo a una misa encabezada por el entonces Papa Francisco, por lo que este evento tiene una carga emocional importante.

Se espera que la jornada en Plaza de Mayo sea un punto de encuentro donde la música sea el puente para recordar el legado de Bergoglio a través de una mirada moderna y renovada.