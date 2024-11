Qué santo se celebra este lunes 11 de noviembre

Cuál es el santo que se celebra este lunes 11 de noviembre

Este jueves 11 de noviembre la Iglesia Católica le rinde un homenaje a los San Martín de Tours quien fue militar y decidió abandonar su cargo para dedicarse a ser soldado de Dios. Fundó varios conventos y con su diócesis predicó por todo el territorio francés, dejando un obispo en cada pueblo.

Quién fue San Martín de Tours

Popular en todo el mundo y muy querido especialmente en Francia, San Martín de Tours nació en Hungría pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y, con apenas 15 años, ya utilizaba el uniforme militar.

Esta personalidad fue recordada durante más de 15 siglos por lo que le sucedió cuando era joven. Siendo militar en Amiens, Francia, se encontró con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir durante el invierno europeo. Como él no llevaba nada como para ofrecerle, sacó su espada y dividió en dos partes su manto para darle la mitad a la persona que había hallado. Durante esa noche, vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que le había regalado al pobre. Según los historiadores, Jesús le dijo: "Martín, hoy me cubriste con tu manto".

Luego de esta visión, Martín decidió bautizarse pero también decidió abandonar las fuerzas. Se le presentó a su general y le dijo: "Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame de ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión".

Al abandonar el ejército, se fue a Poitiers donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como siempre demostró su deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, el prelado le cedió unas tierras en donde, con varios amigos, fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia.

En el año 371 fue engañado. Lo invitaron al Tours con la excusa de que lo necesitaba un enfermo que se encontraba en estado de gravedad, sin embargo, la realidad era que el pueblo quería elegirlo obispo. Apenas se presentó en la catedral, toda la multitud presente lo aclamó como obispo de Tours. A pesar de que San Martín se negara, lo obligaron a aceptar.

Al instalarse en Tours, decidió fundar otro convento en el que pronto se llenó de monjes. Además, los milagros, la predicación y la piedad del nuevo obispo, hicieron que desaparezca por completo el paganismo de esa región. También se veía constantemente las conversiones al cristianismo, siendo los primeros de todos, la madre y el padre de este santo.

Con su diócesis, San Martín de Tours recorrió todo el territorio dejando en cada pueblo un sacerdote. Él fue fundador de las parroquias en Francia.

Durante 27 años se dedicó a ser obispo y se ganó el cariño de todo el pueblo. Su caridad era inagotable con los necesitados y los únicos que no lo querías eran ciertas personas que querían vivir en paz con sus vicios ya que, el santo no los dejaba. Sin embargo, su empatía no tenía fin y llegó a discutir con varios empleados que torturaban a los prisioneros para que declaran sus delitos. San Martín de Tours se oponía y esto fue motivo para que se ganara la enemistad de los altos funcionarios.

Qué otros santos se celebran el 11 de noviembre

Además de los San Martín de Tours, este 11 de noviembre se celebran los siguientes santos:

San Bartolomé el Joven de Rossano

San Bertuino de Malonne

San Cristiano, monje y mártir

San Juan el Limosnero

Santa Marina de Omura

San Menas de Egipto

San Menas el solitario

San Teodoro el Estudita

San Teodoro Estudita

San Toribio de Cantabria

San Verano de Vence

Beata Alicia Kotowska

Beato Vicente Eugenio Bossilkov

Qué santos se celebran en noviembre 2024

