Qué santo se celebra este domingo 10 de noviembre y cuál es el evangelio del día: "Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir"

Cuál es el santo que se celebra este domingo 10 de noviembre

Hoy, viernes 10 de noviembre, la Iglesia católica celebra en su santoral la festividad de San Andrés Avelino. Él, entre otras cosas, fue presbítero de la Congregación de Clérigos Regulares.

Quién fue San Andrés Avelino

En su época como abogado, Andrés defendió a un sacerdote culpable y, aunque ganó el caso, tuvo que recurrir a una mentira para lograrlo. Esta experiencia le provocó una crisis espiritual que lo llevó a abandonar la abogacía y a cambiar radicalmente su vida, renunciando a la herencia familiar.

Se convirtió en Teatino en Nápoles y se dedicó a ser un Apóstol de la Cruz de Jesús, enfocándose en reformar las costumbres de los clérigos al notar la decadencia en la vida religiosa. Falleció el 10 de noviembre de 1608 mientras celebraba la eucaristía.

Qué otros santos se celebran el 10 de noviembre

El santoral de hoy, 10 de noviembre, festeja las siguientes onomásticas:

San Andrés Avelino

San León Magno papa

San Baudolino de Alessandria

San Demetrio de Antioquía

San Justo de Canterbury

San Orestes de Tiana

San Probo de Ravena

Beato Acisclo Pina Piazuelo

Primera lectura para hoy, 10 de noviembre de 2024

Evangelio La liturgia católica diaria ofrece una valiosa oportunidad para la reflexión espiritual, y la publicación de hoy resalta tanto la lectura recomendada como el santo del día, invitando a los fieles a profundizar en su fe.

Lectura del primer Libro de los Reyes - 1 Rey 17, 10-16

En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: “Tráeme, por favor, un poco de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: “Por favor, tráeme también un poco de pan”. Ella le respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan; tan sólo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos”.

Elías le dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: ‘La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’ ”.

Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.

Evangelio de hoy, domingo 10 de noviembre de 2024

Lectura del santo Evangelio según San Marcos - Mc 12, 38-44

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un castigo muy riguroso”.

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”.

Qué santos se celebran en noviembre 2024

Santoral Católico: