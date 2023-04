Qué dijo Sergio Berni tras la agresión: "Me banco lo que sea"

Las agresiones terminaron lastimando al ministro bonaerense en la cara: le empezó a sangrar debajo del ojo derecho, cerca de la nariz tras un botellazo que recibió. Cuando fue acorralado contra la pared, otros manifestantes no tuvieron piedad y siguieron acercándose y golpeando.

Luego de asegurar que está bien pese al golpe visiblemente en la cara, Berni pidió respeto. “Estoy acá porque entiendo el problema que están pasando. Me banco lo que sea. Estoy porque se lo que pasan todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y estoy con ellos”, aseguró tratando de hablar con los manifestantes.

Las primeras palabras de Sergio Berni tras la agresión en General Paz

“Entiendo la bronca de los colectiveros, por eso estoy acá. No hay solución mágica, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo no me escondo, vengo a trabajar con ustedes”, le aseguró el funcionario a los agresores intentando de calmar la situación.

Cuando empezó a hablar, los manifestantes no cesaron su enojo y los insultos empezaron de nuevo y los ataques también. “Las cosas no se arreglan escondiéndose y huyendo”, sostuvo.

Cuando pareció que se empezó a calmar la situación, el ministro habló con la prensa y reconoció que al llegar la reacción de los choferes “es lo esperable”. “Siempre estoy donde está el problema no me escondo y vine a hablar. Tiene razón en estar exaltados, yo estaría de la misma manera”, se mostró comprensible.

Sin embargo, la tensión empezó a escalar y si bien la policía intentó llevarse al funcionario, Beni no dejó de repetir que quería quedarse y no irse del lugar para intentar hablar y encontrar una solución. De igual modo, la Infantería llegó y resguardó al funcionario bonaerense y se lo terminó llevando del lugar.