Qué delitos le podrían imputar al influencer polaco que escaló un edificio en Puerto Madero

Por su parte, Diego Storto señaló que haber escalado el edificio no se trató de un delito. "Si no se conoce el tema se puede pensar que estaba robando, pero una vez constatado la modalidad que claramente no tenía fines de robo, que eso lo determinará un magistrado. Por el solo hecho de subir no comete ningún delito", manifestó.

En esta línea lo analizó Juan Pablo Fioribello: Banot no podría ser señalado por violación de domicilio: "A primera vista todo el mundo apuntaría a eso, tipificado en el Código Penal. Sin embargo, en la práctica por la jurisprudencia que hay, en la Ciudad esa acusación no se podría sostener en un debate oral porque carece de todo fundamento, por lo que si bien esas conductas son riesgosas y ponen en peligro un montón de cosas, no estarían encuadrando en ningún tipo de violación de norma al código vigente".

Embed - BOMBEROS RESCATARON al ESCALADOR de PUERTO MADERO

"Puede ser violación de propiedad privada porque la puerta de entrada está cerrada. No puede trepar a una propiedad privada. Aparte pone en riesgo su vida y la vida de terceros porque si se llega a caer además puede matar a una persona y no solamente hacerse daño a él", expresó por su lado Roberto Damboriana.

También, Carlos Nayi expuso su opinión: "En el repertorio de normas no hay ninguna disposición que reprima este tipo de conductas, como subir al Obelisco o una torre, en la medida de que no amenace, no intimide ni genere una situación violenta con alguna persona", describió.

En este marco, advirtió por los riesgos que tomó el hombre tras escalar el edificio: "Eso sí, puso en movimiento todo un mecanismo que guarda vinculación con las fuerzas de seguridad, resguardar la vida y todo el grupo de médicos. Eventualmente deberá responder civilmente por todos los daños ocasionados, pero no desde el punto de vista de la infracción a una norma penal".