Qué celebración de santos se celebra hoy sábado 2 de noviembre y cuál es el evangelio del día: "Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió"

Se trata de una jornada especial ya que no se le rinde un homenaje a un santo en particular, sino que se recuerda a todos aquellos que dejaron la vida terrenal con el objetivo de centrarse en dos pensamientos: memoria y esperanza.

Cuál es el santo que se celebra este sábado 2 de noviembre

Este miércoles 2 de noviembre la Iglesia Católica le rinde un homenaje a los Fieles Difuntos para recordarlos. Además, la jornada tiene como objetivo centrarse en dos pensamientos: memoria y esperanza.

Por qué se celebra el día de los Fieles Difuntos

Se trata de una jornada en la que el catolicismo recuerda a todos aquellos que faltaron y dejaron la vida terrenal. Además, se les dedica una oración a todas las almas de los fallecidos bautizados que todavía permanecen en estado de purificación.

Sobre estos últimos, se cree que se encuentran en el Purgatorio, al morir con culpa de pecados menores en sus almas, y se busca que con la oración puedan llegar a Dios.

Qué otros santos se celebran el 2 de noviembre

Además de los Fieles Difuntos, este 2 de noviembre se celebran los siguientes santos:

San Acindino y compañeros

San Agauno abad

San Ambrosio de Agauno

San Carterio de Sebaste y compañeros

Santa Daría Bochana

San Ernino anacoret

San Jorge de Viennes

San Justo de Trieste

San Malaquías de Armagh

San Marciano de Calcedonia

Santa Margarita de Lorena

San Victorino de Pettau

Santa Winefrida de Holywell

Primera lectura para hoy, 2 de noviembre de 2024

De la Carta de Pablo a los Romanos, Rom 5, 5-11:

Hermanos: La esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado.

En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores.

Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación.

Evangelio de hoy, sábado 2 de noviembre de 2024

Evangelio según Juan, Jn 6, 37-40:

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí; y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.

Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día’’.

Qué santos se celebran en noviembre 2024

