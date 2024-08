Presentaron una nueva denuncia contra Marley por abuso sexual

La víctima pidió una reserva de sus datos y reveló que su vínculo comenzó siendo virtual y que, por la buena onda que generaron, se tomó un vuelo desde Santa Fe hacia Buenos Aires donde lo esperaba el actual conductor de Survivor: expedición robinson. Lo llevó en su auto personal hasta su domicilio en Don Torcuato y comenzó el momento.

Marley

“Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero lo que no olvidaré jamás es el hecho de abuso”, relató la víctima en el documento que se presentó en la Fiscalía.

Ya en el domicilio en Don Torcuato, relató: “Nos sentamos en el sillón, comenzamos a hablar, yo estaba muy nervioso. Tená la sensación de que algo no estaba bien. Me manoseó y recuerdo que me dijo de ir a su habitación. Subimos por la escalera”.

La denuncia se dio a conocer a través de Diego Gabriele en C5N, quien leyó lo que decía el documento y contó que, luego del hecho de abuso, la supuesta víctima relató: “Me sentía sucio, me dio aso y sentía que había algo mal adentro mío. Fue en terapia que tuve que tratar todo esto”.

Un dato no menor es que envió la denuncia el miércoles, luego del testimonio de Adrián Molina. Buscó información y se comunicó con el mismo abogado que la supuesta primera víctima y lo representará Apolo también. "Me llevó años comprender lo que me había sucedido, años en procesar el daño psicológico que me causó”, indicó.

Adrián Molina ratificará la denuncia contra Marley por corrupción de menores

El periodista Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, rompió el silencio para referirse a la causa por corrupción de menores y, en ese contexto, Adrián Molina, el denunciante, ratificará declaración ante la Justicia. Será cerca del mediodía en la Fiscalía Nacional y Criminal Correccional N°23.

Adrián Medina El denunciante de Marley reflexionó sobre la presunta corrupción de menores cuando se relacionó con el conductor. Redes Sociales

“Hoy me presenté en la Justicia y tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso. Sí, lo conozco. Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad y éramos grandes. Él estaba estudiando en la facultad de ese momento, tengo pruebas”, había indicado Marley en Telefe el miércoles.

Fue entonces que, luego de haber escuchado la declaración del conductor en Telefe, Molina estando en vivo en Intrusos, confirmó que iba a ratificar la causa. Todo fue apresurado porque el sábado 31 de agosto, el denunciante debía volver a Estados Unidos.