Por qué la NASA lanzará un satélite de madera en 2024

Cuál es la razón por la que la NASA enviará un satélite de madera en 2024

El principal objetivo de lanzar LignoSat es impulsar la sostenibilidad en los vuelos espaciales. De acuerdo a lo que informa la agencia alemana DW: "Actualmente orbitan la Tierra unos 10.590 satélites, de los que unos 8.800 siguen en funcionamiento”. Esto aporta al problema de la basura espacial. Esta situación no solo aumenta la contaminación lumínica, sino que también representa un peligro para la Estación Espacial Internacional (ISS) y otras naves espaciales. La NASA y JAXA buscan con LignoSat ofrecer una solución innovadora y ecológica para este desafío.

El enfoque en la sostenibilidad es crucial, ya que los objetos metálicos en el espacio contribuyen a la contaminación lumínica y plantean riesgos de colisión. La introducción de satélites biodegradables como LignoSat es un paso hacia un futuro espacial más sostenible y menos invasivo para el entorno. Además, intenta ser un proyecto que busca explorar nuevas posibilidades en el diseño y fabricación de satélites.

Por qué la NASA eligió la madera para este nuevo satélite

La elección de la madera de magnolia para LignoSat no fue casual. Este material demostró propiedades que llamaron la atención de sus creadores para usarlo en el espacio. En este lugar, a diferencia de la Tierra, la madera no se quema, no se pudre ni se deforma. Al reingresar en la atmósfera terrestre, se incinera, convirtiéndose en una ceniza fina, lo que la hace una alternativa biodegradable eficiente para futuros satélites.

Además, la madera de magnolia fue sometida a rigurosas pruebas para garantizar su viabilidad en el espacio. Desde el 2020, bajo el proyecto LignoStella Space Wood, se realizaron pruebas de exposición espacial en diferentes tipos de madera durante más de 290 días en el módulo experimental japonés Kibo de la ISS. La magnolia, junto con otras maderas como el cerezo y el abedul, fue expuesta a condiciones extremas del espacio, incluyendo cambios de temperatura, radiación cósmica y partículas solares intensas. Los resultados mostraron que la magnolia es la más resistente, sin evidencia de procesamiento, deformación o daños superficiales tras diez meses de exposición. Además, su resistencia durante la fabricación la hace aún más adecuada para aplicaciones espaciales.

Koji Murata, investigador de la Universidad de Kioto, destacó las ventajas de la madera en el espacio: "Cuando se utiliza madera en la Tierra, surgen problemas de combustión, putrefacción y deformación, pero en el espacio no existen esos problemas: en el espacio no hay oxígeno, por lo que no arde, y no hay seres vivos viviendo en ella, por lo que no se pudre", Este enfoque podría llevar a la creación de materiales de madera para nuevas aplicaciones espaciales, reduciendo así la cantidad de objetos metálicos y basura espacial.