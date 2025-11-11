¿Por qué descarriló el tren de la línea Sarmiento en la estación de Liniers? La formación presentó un descalce por una falla técnica en el momento que se intentó cambiar de vías. Hubo 20 heridos y el servicio presentó demoras durante todo el día. Por







Hubo unas veinte personas heridas y el servicio presentó demoras durante el martes.

Una formación de tren de la línea Sarmiento descarriló este martes a la tarde en la estación de Liniers y al menos unas veinte personas resultaron heridas. Según los primeros informes, el motivo del accidente se debió a una falla técnica en el momento de cambio de vías y se produjo el descalce de tres vagones.

El hecho se originó cuando el tren se estaba acercando a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

Descarrilamiento, pánico y 20 heridos



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/C0XYlQ60cE — C5N (@C5N) November 11, 2025 Los tres vagones que descarrilaron fueron los que se ubicaban al comienzo de la formación y quedaron desplazados hacia su izquierda. Por el incidente, resultaron heridas unas veinte personas que tuvieron que ser atendidas por el SAME.

Al lugar asistieron 40 ambulancias y los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, quienes asistieron a las personas que resultaron heridas y quedaron en estado de shock por el accidente.