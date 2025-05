Polémica por un recital de Shakira en Estados Unidos: investigan un posible contagio masivo de sarampión

El espectáculo se llevó a cabo el 15 de mayo y aún no se reportaron contagios nuevos vinculados al episodio. Pero las autoridades recomiendan que las personas que fueron estén atentos a posibles síntomas.

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, cuya transmisión se produce a través de secreciones respiratorias en el aire y por contacto directo. Aseguran que los síntomas pueden aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición, por eso la alerta rige hasta el 6 de junio.

sarampion Recomiendan la consulta temprana especialmente en niños.

Los signos incluyen fiebre, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y dolor de garganta, pero también por una erupción cutánea. Los casos graves pueden derivar en neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Pero un dato no menor, es que se aconseja no concurrir a las guardas o consultorios si presentan síntomas, ya que deben contactarse con un médico previamente con el fin de no propagar el riesgo.

En el 2025, ya se registraron 935 casos de sarampión confirmados en distintos estados, con un brote activo en Texas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en una sola semana de marzo hubo 111 casos.

La provincia de Buenos Aires lanzó una campaña de vacunación de refuerzo contra el sarampión

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzará este lunes una campaña de refuerzo contra el sarampión destinada a niños desde los 6 meses hasta los 5 años.

"Toda persona de 6 meses a 5 años tiene que ir a vacunarse contra el sarampión. Independientemente de si tiene el calendario al día o este año ya se vacunó. Es dosis refuerzo", expresó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak en su cuenta de X.

En su publicación, el funcionario reposteó una publicación de la cartera que conduce que manifiesta: "¡Atención! Campaña de vacunación de refuerzo contra el sarampión. A partir del lunes 7 de abril, los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años de la región metropolitana de Buenos Aires deberán aplicarse una dosis extra contra el sarampión".

Luego agregaron: "importante. Esta dosis debe aplicarse incluso si ya recibieron la vacuna este año o tienen el calendario de vacunación al día".

Lanzaron el primer carnet de vacunación para adultos en Argentina

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) lanzó el primer carnet de vacunación para adultos del país, una novedosa herramienta que busca promover la inmunización como estrategia central para la prevención de enfermedades respiratorias. Mismo caso para otras patologías prevenibles, siendo dirigida especialmente a la población adulta, un grupo históricamente rezagado en cuanto a cobertura y registro vacunatorio.

El lanzamiento se llevó a cabo en el marco de la campaña "Sabemos de Vacunación, Tus Pulmones en Buenas Manos con los Neumonólogos" y el carnet incluye un amplio espectro de vacunas recomendadas: Antigripal, Neumococo (13V, 20V y 23V), Covid-19, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Herpes zóster, Dengue, Virus del Papiloma Humano (VPH), Triple viral (sarampión, rubéola, paperas), Hepatitis A y B, Varicela, Meningococo, Doble Bacteriana (Tétanos y Difteria), Antigripal de Alta Dosis y Triple Bacteriana (dTpa - Tétanos, Difteria y Tos Convulsa).

"La idea es facilitar el acceso a la información, desmitificar falsas creencias y alentar a la población adulta a tomar decisiones informadas sobre su salud", destaca el Dr. Alejandro Chirino (M.P. 7.420), Coordinador de la Sección Infecciones Respiratorias de la AAMR y vocero de la campaña.

La iniciativa surge en un contexto internacional de alta circulación viral. Durante el invierno reciente en Europa, se registró una temporada de gripe particularmente intensa y una epidemia paralela de VSR, especialmente grave en adultos mayores y niños menores de cinco años.

Si bien la actividad del SARS-CoV-2 disminuyó, los expertos advierten sobre la importancia de evitar co-infecciones que pueden agravar los cuadros clínicos, como gripe + Covid-19 o gripe + VSR, sobre todo en los grupos de riesgo.