Polémica por la lectura de iris a cambio de criptomonedas: más de 360 mil personas ya lo hicieron

Aquellas personas interesadas en someterse al estudio deben bajarse una aplicación al teléfono celular, reservar un turno, apersonarse en el lugar y es ahí cuando se realiza la lectura de iris en los ojos. "A partir de allí lo que te dan es tres monedas de bonificación y luego te dan 10 más. Con el tiempo te van dando monedas y si vos invitas a otros te siguen dando", describió la periodista.

fila 1.JPG Uno de los jóvenes afirmó a C5N que se someten al estudio de iris por "un tema de necesidad económica"

El proceso continúa con la cotización en dólares las criptomonedas. Aquellas personas que las quieren cambiar, podrán hacerlo para luego transferirlo a una billetera virtual o cuenta bancaria.

"Conozco mucha gente que lo hizo y cobró arriba de $100 mil. No te explican para que es la verdad que no. Lo hago por un tema económico nada más", aseguró a los micrófonos de C5N un joven que se encontraba haciendo la fila para someterse al estudio.

Por su parte, otro de las personas señaló que no le da mieda lo que puedan hacer con mis datos, "la verdad que no". "Con los aumentos todo sirve y además ya hay gente que se lo ha hecho y no ha pasado nada", detalló.

criptomonedas La empresa paga en criptomonedas las cuales luego puede ser cambiadas por plata.

La inversión es otros de los argumentos expresados por los ciudadanos a la hora de someterse al estudio de iris. "No tengo información, te lo escanean porque obtienen tus datos a traves de una paga que te dan, por otro lado miedo no porque hay más de 4 millones de usuarios registrados y tiene términos y condiciones, tenes algún respaldo legal como para cubrirte"

"Personalmente lo hago por un tema de inversión, te dan monedas que si vos te pones a pensar ya están como $10 mil cada una", argumentó otro joven desde la fila en Palermo.